 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Экс-жена инвестора Галицкого покончила с собой после ареста

Накануне Галицкую арестовали до 3 апреля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. По данным источника РБК, ее тело нашли утром в воскресенье в ИВС Истры
Алия Галицкая
Алия Галицкая (Фото: Mos_obl_sud / Telegram)

Бывшая жена экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, Алия Галицкая, арестованная по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, покончила с собой, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. О том, что Галицкая покончила с собой, также рассказал источник Life.

По данным собеседника РБК, ее тело нашли утром в ИВС Истры накануне этапирования в СИЗО. В ОМВД «Истринский» РБК заявили, что не предоставляют подобную информацию.

О самоубийстве Галицкой ранее сообщила адвокат Екатерина Духина со ссылкой на адвоката женщины, не раскрыв его имени. «Ее адвокат сообщила, что она покончила с собой», — сказала Духина.

В пресс-бюро ФСИН РБК заявили, что Галицкая в СИЗО Москвы и области не поступала. «В связи с распространяющейся в СМИ информацией о том, что Галицкая А. покончила с собой в СИЗО, сообщаем, в СИЗО Московского региона суицидов не происходило», — заявили РБК в пресс-бюро.

Накануне Галицкую арестовали до 3 апреля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. Как считает следствие, эту сумму она требовала, в переписках, звонках и на личных встречах угрожала предпринимателю распространением порочащей его информации, а также сведений, которые могли нанести существенный ущерб его правам и интересам.

Экс-жену инвестора Галицкого арестовали за вымогательство у бывшего мужа
Бизнес

Галицкий входил в состав совета директоров Альфа-банка до марта 2022 года. Он вышел из него после того, как ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена (бывший председатель совета директоров Альфа-банка) из-за военной операции на Украине.

Алия и Александр Галицкие развелись в марте 2025 года. От брака у них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США. После развода Верховный суд Калифорнии определил место проживания детей с матерью, поэтому Галицкая вместе с детьми жила в Московской области. Однако в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но реакции от американских властей не последовало. В связи с этим она подала заявление в России, писало «РИА Новости». Позже ей удалось увидеться с дочерьми в Швейцарии, при этом она не смогла забрать их домой в Россию, поскольку документы детей находятся у отца, уточнил ее адвокат Рубен Маркарьян.

В октябре того же года Пресненский суд Москвы арестовал имущество Галицкого на 435 млн руб. в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с бывшей супругой. При этом рыночная стоимость собственности, включая квартиры на Патриарших и Сретенке и загородный коттедж, может превышать 1,2 млрд руб.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Надежда Сарсания
Александр Галицкий вымогательство СИЗО
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Вонн увезли на вертолете после жесткого падения. Что происходит на Играх Спорт, 14:25
Линдси Вонн увезли на вертолете с трассы Олимпиады после жесткого падения Спорт, 14:16
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Экс-жена инвестора Галицкого покончила с собой после ареста Общество, 14:12
Аэропорт Геленджика приостановил прием и отправку рейсов Политика, 14:06
Как перестать тревожиться о деньгах. Вырываемся из зарплатного рабства Образование, 14:06
Италия в третий раз принимает зимние Игры. Кто еще в числе рекордсменов Общество, 14:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Дистрибьюторы ответили на слова экспертов о «тонущей» теме «умного дома» Технологии и медиа, 14:00
В Крыму УАЗ с людьми упал со скалы в 200-метровый обрыв Общество, 13:59
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
FT узнала о письме Argus к Москве насчет закона об исследованиях рынков Политика, 13:55
Тренеру Малинина в срочном порядке предоставили олимпийскую аккредитацию Спорт, 13:48
МИД Британии рассказал, когда запретит услуги перевозчикам СПГ из России Политика, 13:45
Роспотребнадзор дал рекомендации после смерти в Бангладеш от вируса Нипах Общество, 13:40