Экс-жена инвестора Галицкого покончила с собой после ареста

Накануне Галицкую арестовали до 3 апреля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. По данным источника РБК, ее тело нашли утром в воскресенье в ИВС Истры

Алия Галицкая (Фото: Mos_obl_sud / Telegram)

Бывшая жена экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, Алия Галицкая, арестованная по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, покончила с собой, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. О том, что Галицкая покончила с собой, также рассказал источник Life.

По данным собеседника РБК, ее тело нашли утром в ИВС Истры накануне этапирования в СИЗО. В ОМВД «Истринский» РБК заявили, что не предоставляют подобную информацию.

О самоубийстве Галицкой ранее сообщила адвокат Екатерина Духина со ссылкой на адвоката женщины, не раскрыв его имени. «Ее адвокат сообщила, что она покончила с собой», — сказала Духина.

В пресс-бюро ФСИН РБК заявили, что Галицкая в СИЗО Москвы и области не поступала. «В связи с распространяющейся в СМИ информацией о том, что Галицкая А. покончила с собой в СИЗО, сообщаем, в СИЗО Московского региона суицидов не происходило», — заявили РБК в пресс-бюро.

Накануне Галицкую арестовали до 3 апреля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. Как считает следствие, эту сумму она требовала, в переписках, звонках и на личных встречах угрожала предпринимателю распространением порочащей его информации, а также сведений, которые могли нанести существенный ущерб его правам и интересам.

Галицкий входил в состав совета директоров Альфа-банка до марта 2022 года. Он вышел из него после того, как ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена (бывший председатель совета директоров Альфа-банка) из-за военной операции на Украине.

Алия и Александр Галицкие развелись в марте 2025 года. От брака у них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США. После развода Верховный суд Калифорнии определил место проживания детей с матерью, поэтому Галицкая вместе с детьми жила в Московской области. Однако в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но реакции от американских властей не последовало. В связи с этим она подала заявление в России, писало «РИА Новости». Позже ей удалось увидеться с дочерьми в Швейцарии, при этом она не смогла забрать их домой в Россию, поскольку документы детей находятся у отца, уточнил ее адвокат Рубен Маркарьян.

В октябре того же года Пресненский суд Москвы арестовал имущество Галицкого на 435 млн руб. в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с бывшей супругой. При этом рыночная стоимость собственности, включая квартиры на Патриарших и Сретенке и загородный коттедж, может превышать 1,2 млрд руб.