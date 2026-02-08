 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Меркачева сообщила о записке покончившей с собой Алии Галицкой

Алия Галицкая
Алия Галицкая (Фото: Лия Базикова / VK)

Бывшая жена инвестора Александра Галицкого, Алия Галицкая, оставила предсмертную записку. Об этом рассказала член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в своем телеграм-канале.

«В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа», — написала Меркачева.

ГУ МВД Подмосковья начало проверку после смерти Галицкой в ИВС
Общество
Фото:МВД России

Тело Алии Галицкой нашли утром 8 февраля в ИВС Истры накануне этапирования в СИЗО, сообщил ранее собеседник РБК.

В пресс-службе Главного управления МВД по Подмосковью РБК рассказали, что в изоляторе временного содержания «Истринский» во время обхода камер полиция нашла женщину 1979 года рождения без признаков жизни. Ведомство ее имени не раскрывает, но уточняет, что она была задержана по обвинению в вымогательстве.

Экс-жена инвестора Галицкого покончила с собой после ареста
Общество
Алия Галицкая

Накануне Галицкую арестовали до 3 апреля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. Как считает следствие, эту сумму она требовала, в переписках, звонках и на личных встречах угрожала предпринимателю распространением порочащей его информации, а также сведений, которые могли нанести существенный ущерб его правам и интересам.

Алия и Александр Галицкие развелись в марте 2025 года. От брака у них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США. После развода Верховный суд Калифорнии определил место проживания детей с матерью, поэтому Галицкая вместе с детьми жила в Московской области. Однако в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но реакции от американских властей не последовало. В связи с этим она подала заявление в России. Позже ей удалось увидеться с дочерьми в Швейцарии, при этом она не смогла забрать их домой в Россию, поскольку документы детей находятся у отца, уточнил ее адвокат Рубен Маркарьян.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Илья Трапезников
самоубийство суд вымогательство Ева Меркачева Александр Галицкий
Материалы по теме
ГУ МВД Подмосковья начало проверку после смерти Галицкой в ИВС
Общество
Экс-жену инвестора Галицкого арестовали за вымогательство у бывшего мужа
Бизнес
Экс-жена инвестора Галицкого покончила с собой после ареста
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Франция начала учения о помощи «Арланду», борющемуся с «Меркурием» Политика, 18:58
Сабуров словами о благодарности прокомментировал запрет на въезд в Россию Общество, 18:45
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 18:35
Команда KHL RUS Stars выиграла Матч звезд КХЛ благодаря пента-трику Спорт, 18:33
Долецкая оценила идею ввести строгий дресс-код в театрах Общество, 18:13
Гуменник первым выступит в короткой программе. Что происходит на Играх Спорт, 18:12
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Гладков назвал «крайне сложной» ситуацию в Белгороде и области Политика, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Задержанные на Пхукете рейсы Azur air вылетели в Россию Общество, 17:58
Гуменник выступит первым в короткой программе на Олимпиаде в Италии Спорт, 17:55
Меркачева сообщила о записке покончившей с собой Алии Галицкой Общество, 17:53
Сибига назвал непризнание Крыма и Донбасса за Россией вопросом принципа Политика, 17:47
Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде Спорт, 17:46