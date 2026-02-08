Меркачева сообщила о записке покончившей с собой Алии Галицкой
Бывшая жена инвестора Александра Галицкого, Алия Галицкая, оставила предсмертную записку. Об этом рассказала член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в своем телеграм-канале.
«В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа», — написала Меркачева.
Тело Алии Галицкой нашли утром 8 февраля в ИВС Истры накануне этапирования в СИЗО, сообщил ранее собеседник РБК.
В пресс-службе Главного управления МВД по Подмосковью РБК рассказали, что в изоляторе временного содержания «Истринский» во время обхода камер полиция нашла женщину 1979 года рождения без признаков жизни. Ведомство ее имени не раскрывает, но уточняет, что она была задержана по обвинению в вымогательстве.
Накануне Галицкую арестовали до 3 апреля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. Как считает следствие, эту сумму она требовала, в переписках, звонках и на личных встречах угрожала предпринимателю распространением порочащей его информации, а также сведений, которые могли нанести существенный ущерб его правам и интересам.
Алия и Александр Галицкие развелись в марте 2025 года. От брака у них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США. После развода Верховный суд Калифорнии определил место проживания детей с матерью, поэтому Галицкая вместе с детьми жила в Московской области. Однако в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.
Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но реакции от американских властей не последовало. В связи с этим она подала заявление в России. Позже ей удалось увидеться с дочерьми в Швейцарии, при этом она не смогла забрать их домой в Россию, поскольку документы детей находятся у отца, уточнил ее адвокат Рубен Маркарьян.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах