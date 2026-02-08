 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Адвокат Галицкого сообщила, что его брак с Алией признан недействительным

Адвокат инвестора Галицкого заявила, что брак с Алией признали недействительным
По словам адвоката, они заключили брак в «шуточной форме» в Лас-Вегасе в 2010 году. Суд в США признал его недействительным в 2025 году. Также у инвестора есть законная жена в России, поэтому тот брак не мог иметь юридической силы
Алия Галицкая
Алия Галицкая (Фото: Лия Базикова / VK)

Заключенный в 2010 году брак между венчурным инвестором и основателем Almaz Capital Partners Александром и Алией Галицкими в ноябре 2025 года признали недействительным. Об этом говорится в постановлении Окружного суда округа Кларк (штат Невада), который РБК передала адвокат Галицкого Анна Бутырина.

Постановление было вынесено 25 ноября 2025 года.

«Брак в Лас- Вегасе, штат Невада, 30 апреля 2010 года, заключенный между Галицким А.В. и Алией Ж. Курмамбаевой (она же Галицкая), признан недействительным», — говорится в документе.

Было установлено, что супруги не проживали вместе после вступления в брак и на момент постановления также совместно не жили. Кроме этого, у Галицких нет совместно нажитого имущества и не существует общих долгов. «Ни одной из сторон не должны быть присуждены алиментные выплаты», — уточняется в постановлении.

По словам Бутыриной, в 2010 году Алия и Александр заключили брак в «шуточной форме» на территории Лас-Вегаса. Как утверждает адвокат, Галицкий с 1988 года состоит в зарегистрированном браке на территории России с Альбиной Галицкой.

В связи с этим брак с Алией Галицкой не мог иметь юридической силы в России. Кроме этого, сведения о его заключении не были направлены в Минюст в установленный месячный срок. К этому эпизоду не возвращались вплоть до 2025 года, когда Алия Галицкая обратилась в Пресненский районный суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества, добавила адвокат.

Галицкую арестовали 6 февраля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. Утром 7 февраля накануне этапирования в СИЗО ее нашли мертвой в одной из камер изолятора временного содержания ОМВД России «Истринский». «В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа», — сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

Меркачева сообщила о записке покончившей с собой Алии Галицкой
Общество
Алия Галицкая

На момент вынесения постановления о признании брака недействительным Алия и Александр Галицкие уже были не в браке, они развелись в марте 2025 года. От брака у них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США. После развода Верховный суд Калифорнии определил место проживания детей с матерью, поэтому Галицкая вместе с детьми жила в Московской области. Однако в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но реакции от американских властей не последовало. Из-за этого она подала заявление в России, сообщало «РИА Новости». Впоследствии она встретилась с дочерьми в Швейцарии, но не смогла перевезти их в Россию, так как документы детей находятся у отца, сообщил ее адвокат Рубен Маркарьян.

В октябре 2025 года Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество Галицкого на сумму 435 млн руб. в рамках иска о разделе совместно нажитого с бывшей супругой. По оценкам экспертов, рыночная стоимость этой собственности, включая квартиры на Патриарших прудах и Сретенке, а также загородный дом, может достигать более 1,2 млрд руб.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Александр Галицкий брак США постановление
