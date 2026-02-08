ГУ МВД Подмосковья начало проверку после смерти Галицкой в ИВС

Фото: МВД России

В одной из камер изолятора временного содержания ОМВД России «Истринский» нашли тело женщины 1979 года рождения, задержанной по обвинению в вымогательстве, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

«При обходе камер сотрудниками полиции обнаружена подозреваемая без видимых признаков жизни. Незамедлительно была вызвана бригада медиков, которые по прибытии констатировали ее смерть. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

Ведомство ее имени не раскрывает, однако источник РБК в правоохранительных органах, а также источник Life ранее сообщали о самоубийстве бывшей жены экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого Алии Галицкой. По данным собеседника РБК, ее тело нашли утром в ИВС Истры накануне этапирования в СИЗО.

О смерти Галицкой также написала член СПЧ Ева Меркачева в телеграм-канале. «В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа», — сообщила Меркачева.

Галицкую арестовали 6 февраля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. Как считает следствие, эту сумму она требовала, в переписках, звонках и на личных встречах угрожала предпринимателю распространением порочащей его информации, а также сведений, которые могли нанести существенный ущерб его правам и интересам.

Алия и Александр Галицкие развелись в марте 2025 года. В октябре того же года Пресненский суд Москвы арестовал имущество Галицкого на 435 млн руб. в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с бывшей супругой. При этом рыночная стоимость собственности, включая квартиры на Патриарших и Сретенке и загородный коттедж, может превышать 1,2 млрд руб.

Галицкий входил в состав совета директоров Альфа-банка до марта 2022 года. Он вышел из него после того, как ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена (бывший председатель совета директоров Альфа-банка) из-за военной операции на Украине.