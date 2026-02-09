 Перейти к основному контенту
В РСТ рассказали, что ждать туристам в случае отмены рейсов на Кубу

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В случае переносов или отмен рейсов из-за энергокризиса на Кубе туроператор может предоставить гостиницу или альтернативное направление, авиакомпании — вернуть стоимость билета. Сейчас в стране около 4 тыс. российских туристов

В РСТ рассказали, что ждать туристам в случае отмены рейсов на Кубу
Video

В случае задержки рейсов на фоне топливного кризиса на Кубе российские туроператоры предоставляют туристам гостиницу, в случае отмены рейсов из России — могут в том числе предложить альтернативное направление, рассказал в эфире канала РБК вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Он напомнил, что аналогичная ситуация происходила с Венесуэлой в начале года — когда страна «закрывалась по ряду причин», туристам предлагали отправиться в другие страны.

Песков назвал критической ситуацию с топливом на Кубе
Политика
Дмитрий Песков

Операторы поддерживают связь с турагентами и туристами и будут оперативно решать вопросы по переоформлению путешествий, сказал Горин. «Туристам, которые находятся сейчас на Кубе, не следует волноваться. Есть алгоритмы принятия решений, в том числе [организации] определенных рейсов, которые могут летать по определенному маршруту на безопасном топливе и с дозаправкой», — добавил вице-президент РСТ.

Российские авиакомпании и туроператоры руководствуются законодательством, предоставляют сервисы и услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, указал Горин. Например, в случае отмены рейса из Москвы в Гавану перевозчик без штрафа вернет стоимость авиаперевозки или разрешит перебронировать перелет на другие даты в рамках этой же стоимости, или, в некоторых ситуациях, разрешит замену направления. «Соответственно, и на организованных туристов тоже это распространяется», — сообщил он.

Горин отметил, что сейчас полетные программы выполняются по графику, за исключением уже отмененных рейсов

Куба предупредила, что топлива для самолетов не будет месяц
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

По словам Горина, в 2025 году Кубу посетили на 35% меньше российских туристов, чем годом ранее — около 100 тыс. (для сравнения, Турцию — 7 млн, Таиланд — 2 млн). Сейчас на разных курортах страны находятся около 4,5 тыс. россиян, отметил он. Среди альтернативных направлений вице-президент РСТ перечислил Вьетнам, Таиланд, Египет, Турцию, Мальдивы, Сейшелы и Маврикий.

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов заявил в эфире Радио РБК, что ситуация с возвращением российских туристов стабильна, и все рейсы выполняются. «Информации о срывах или невозможности вызова туристов сейчас нет. Рассматриваются различные стандартные сценарии категории», — отметил он.

9 февраля правительство Кубы предупредило международные авиакомпании, что в ближайшие 24 часа в стране закончится авиационное топливо Jet A-1, дефицит затронет все девять международных аэропортов и может продлиться до 11 марта. Нехватка топлива стала следствием энергетического кризиса, усугубленного перебоями во внешних поставках.

Ситуацию усугубило усиление давления со стороны США. В конце января президент Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, поскольку Гавана «представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов». Куба объявила международное чрезвычайное положение и осудила действия Вашингтона.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев пояснил, что нехватка авиатоплива стандарта Jet A-1 может потребовать технической посадки для дозаправки в соседней стране. «Практически ни один современный лайнер производства Airbus, Boeing, Bombardier, а также российский, не сможет выполнить полет на Кубу без дозаправки в каком-нибудь из относительно неподалёку расположенных аэропортов. Соответственно, для российских туристов это будет означать, что потребуется проводить дозаправку в соседнем государстве», — сказал он.

Туристка из Москвы Наталья сообщила Радио РБК, что собиралась вылететь на Кубу в конце марта, но туроператор предупредил ее о возможной отмене рейсов из-за нехватки авиатоплива на острове. Ей предложили альтернативные направления — Египет, Дубай или Таиланд, но точной информации об отмене ее рейса пока нет, добавила она.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Алина Нафикова
При участии
Алексей Орлов
Российский союз туриндустрии Куба энергокризис отмена рейсов задержка рейсов топливо
