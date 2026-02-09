В РСТ рассказали, что ждать туристам в случае отмены рейсов на Кубу

В случае переносов или отмен рейсов из-за энергокризиса на Кубе туроператор может предоставить гостиницу или альтернативное направление, авиакомпании — вернуть стоимость билета. Сейчас в стране около 4 тыс. российских туристов

В случае задержки рейсов на фоне топливного кризиса на Кубе российские туроператоры предоставляют туристам гостиницу, в случае отмены рейсов из России — могут в том числе предложить альтернативное направление, рассказал в эфире канала РБК вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Он напомнил, что аналогичная ситуация происходила с Венесуэлой в начале года — когда страна «закрывалась по ряду причин», туристам предлагали отправиться в другие страны.

Операторы поддерживают связь с турагентами и туристами и будут оперативно решать вопросы по переоформлению путешествий, сказал Горин. «Туристам, которые находятся сейчас на Кубе, не следует волноваться. Есть алгоритмы принятия решений, в том числе [организации] определенных рейсов, которые могут летать по определенному маршруту на безопасном топливе и с дозаправкой», — добавил вице-президент РСТ.

Российские авиакомпании и туроператоры руководствуются законодательством, предоставляют сервисы и услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, указал Горин. Например, в случае отмены рейса из Москвы в Гавану перевозчик без штрафа вернет стоимость авиаперевозки или разрешит перебронировать перелет на другие даты в рамках этой же стоимости, или, в некоторых ситуациях, разрешит замену направления. «Соответственно, и на организованных туристов тоже это распространяется», — сообщил он.

Горин отметил, что сейчас полетные программы выполняются по графику, за исключением уже отмененных рейсов

По словам Горина, в 2025 году Кубу посетили на 35% меньше российских туристов, чем годом ранее — около 100 тыс. (для сравнения, Турцию — 7 млн, Таиланд — 2 млн). Сейчас на разных курортах страны находятся около 4,5 тыс. россиян, отметил он. Среди альтернативных направлений вице-президент РСТ перечислил Вьетнам, Таиланд, Египет, Турцию, Мальдивы, Сейшелы и Маврикий.

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов заявил в эфире Радио РБК, что ситуация с возвращением российских туристов стабильна, и все рейсы выполняются. «Информации о срывах или невозможности вызова туристов сейчас нет. Рассматриваются различные стандартные сценарии категории», — отметил он.

9 февраля правительство Кубы предупредило международные авиакомпании, что в ближайшие 24 часа в стране закончится авиационное топливо Jet A-1, дефицит затронет все девять международных аэропортов и может продлиться до 11 марта. Нехватка топлива стала следствием энергетического кризиса, усугубленного перебоями во внешних поставках. Ситуацию усугубило усиление давления со стороны США. В конце января президент Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, поскольку Гавана «представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов». Куба объявила международное чрезвычайное положение и осудила действия Вашингтона. Ассоциация туроператоров России сообщила, что российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев пояснил, что нехватка авиатоплива стандарта Jet A-1 может потребовать технической посадки для дозаправки в соседней стране. «Практически ни один современный лайнер производства Airbus, Boeing, Bombardier, а также российский, не сможет выполнить полет на Кубу без дозаправки в каком-нибудь из относительно неподалёку расположенных аэропортов. Соответственно, для российских туристов это будет означать, что потребуется проводить дозаправку в соседнем государстве», — сказал он.

Туристка из Москвы Наталья сообщила Радио РБК, что собиралась вылететь на Кубу в конце марта, но туроператор предупредил ее о возможной отмене рейсов из-за нехватки авиатоплива на острове. Ей предложили альтернативные направления — Египет, Дубай или Таиланд, но точной информации об отмене ее рейса пока нет, добавила она.