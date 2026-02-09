 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Никарагуа отменило безвизовый въезд для кубинцев

Правительство Никарагуа приостановило действие льготы, позволяющей кубинцам въезжать в страну без визы, сообщает Associated Press (AP).

Длительное время Никарагуа выступало в качестве «моста» для кубинских мигрантов, направляющихся в США. Новый запрет перекрывает ключевой маршрут для миграции, отмечает агентство.

Куба обвинила США в попытке обречь ее на «экстремальные условия жизни»
Политика
Бруно Родригес Паррилья

Ранее президент США Дональд Трамп усилил миграционные ограничения, в результате которых доступ к убежищу вдоль южной границы оказался в значительной степени перекрыт. В связи с этим уровень миграции снизился, но новый запрет в Никарагуа создаст новые препятствия для кубинских мигрантов.

В конце января Трамп ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Документ также позволяет США вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу.

Позже американский президент заявил, что кубинские власти обратятся к США и захотят заключить сделку, поскольку у Кубы нет ни денег, ни нефти.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Никарагуа Куба миграция
