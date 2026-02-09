 Перейти к основному контенту
Катастрофа Ан-24 под Тындой⁠,
МАК назвал причину крушения Ан-24 в Амурской области

Сюжет
Катастрофа Ан-24 под Тындой
Фото: Межгосударственный авиационный комитет
Фото: Межгосударственный авиационный комитет

Сочетание факторов, среди которых ошибка экипажа и диспетчера, стало причиной крушения самолета Ан-24 в Амурской области в июле 2025 года привела ошибка экипажа и диспетчера, сказано в финальном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: фактическая неготовность экипажа к выполнению полетов на аэродромы, перешедшие на давление QNH (атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере), приведшая к ошибкам в порядке использования значений давления (QNH/QFE) аэродрома Тында; передача диспетчером без запроса экипажа значения давления QNH, выраженного в миллиметрах ртутного столба; отсутствие контроля экипажем за соответствием использовавшихся величин барометрического давления и значений заданных высот», — сказано в документе.

МАК опубликовал переговоры экипажа перед крушением Ан-24 под Тындой
Общество
Фото:ТАСС

Ан-24 компании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля 2025 года. Вскоре обломки самолета обнаружили в 15 км от места назначения.

На борту находились 48 человек, включая пятерых детей. Никто из них не выжил при крушении. Из расшифровки записей речевого самописца следовало, что последними стали сигналы системы раннего предупреждения о приближении к земле. Позднее диспетчер неоднократно пытался вызвать экипаж борта по радио, но ответа не последовало. Через десять минут после сообщения системы диспетчер объявил на аэродроме тревогу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта). Через несколько дней после крушения у «Ангары» аннулировали сертификат на обслуживание самолетов; позднее сертификат отозвали у учебного центра перевозчика.

За месяц до крушения Ространснадзор провел проверку «Ангары» и отстранил от эксплуатации восемь воздушных судов.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ан-24 Амурская область авиакатастрофа
