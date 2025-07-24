Крушение самолета Ан-24 в Амурской области. Главное

В Амурской области с экранов радаров пропал самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Его обломки обнаружили в 15 км от города Тында.

Самолет Ан-24 (Фото: Сергей Узаков / ТАСС)

Что известно к 11:15:

самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында;

экипаж перестал выходить на связь на подлете к Тынде около 7:00 мск, перед этим он ушел на второй круг;

к поискам был подключен вертолет Ми-8, горящие обломки самолета были найдены около 9:40 мск на склоне горы в 15 км от Тынды;

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по словам губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. Собеседник «РИА Новости» сообщил, что по предварительным данным выживших в результате катастрофы нет;

в Центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области РБК рассказали, что при осмотре места крушения с воздуха, предварительно, не обнаружено выживших. «Но это осмотр с воздуха. 25 человек выдвигаются по земле из ближайших населенных пунктов»;

проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов начала Байкало-Ангарская транспортная прокуратура совместно с Тындинской транспортной прокуратурой. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей;

к расследованию приступила комиссия Межгосударственного авиационного комитета;

Дмитрий Песков сообщил, что о крушении доложено президенту Bладимиру Путину.

Главное управление МЧС России по Амурской области открыло телефон горячей линии: 8 (4162) 53-99-99

Версии причин катастрофы

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что в качестве версии причины катастрофы рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях зацепил сопку при заходе на посадку.

Первый заместитель руководителя Восточного управления Следственного комитета на транспорте Владимир Ануфриев сообщил ТАСС, что в качестве версий случившегося рассматриваются неисправность и человеческий фактор.

С утра в Тынде шел дождь. Известно, что из Благовещенска самолет вылетел с задержкой.

Кому принадлежал самолет

Авиакомпания «Ангара» выполняет рейсы между городами восточной части Сибири — Иркутской, Амурской областей, Якутии, Бурятии, Забайкалья, Хабаровского края. Помимо вертолетов в ее флот входят самолеты Ан-24 и Ан-26.

По данным ТАСС, Ан-24 (бортовой номер RA-47315), который разбился под Тындой, был произведен на заводе в Киеве в 1976 году и с тех пор эксплуатировался различными авиакомпаниями.

B 2018 году этот самолет при рулении в аэропорту города Бодайбо задел столб освещения и повредил крыло. Тогда никто не пострадал.