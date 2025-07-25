«Известия» узнали о нарушениях у владельца разбившегося Ан-24

Ространснадзор выявил ряд нарушений у авиакомпании «Ангара», которой принадлежал самолет Ан-24, потерпевший крушение под Тындой. Еще до катастрофы от выполнения полетов были отстранены восемь воздушных судов авиаперевозчика

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

За месяц крушения Ан-24 в Амурской области Ространснадзор проводил проверку иркутской авиакомпании «Ангара» и выявил множество нарушений, пишут «Известия». В основном проблемы касались технического обслуживания самолетов.

Проверка Ространснадзора прошла в июне 2025 года. Поводом стал инцидент, произошедший в мае. Тогда в Киренске Иркутской области такой же Ан-24 «Ангары», но с другим бортовым номером выкатился из-за сломавшейся стойки шасси за пределы взлетно-посадочной полосы и протаранил ее носом. Никто из пассажиров не пострадал.

Со ссылкой на документы Ространснадзора «Известия» пишут, что результатом проверки стало временное отстранение от эксплуатации восьми воздушных судов. Тогда же проверяющие обратили внимание на техническое обслуживание самолетов и вертолетов.

Обслуживание, как посчитала Росавиация, проводилось без соблюдения технологии и директив летной годности, а отвечавший за проверку персонал не обладал необходимой квалификационной подготовкой. Иногда, судя по документам, обслуживание проводили специалисты, у кого в тот день был выходной, а у некоторых инженеров и техников не был подтвержден необходимый опыт выполнения работ, пишет газета.

Согласно письму замруководителя Ространснадзора Александра Проходцева на имя управляющего директора «Ангары» Владимира Заболотского, по итогам проверок от работ по техническому обслуживанию отстранили четырех инженерно-технических сотрудников. «Прошу предоставить план устранения выявленных нарушений, доклад о причинах и принимаемых мерах по их недопущению», — цитирует газета выдержки из письма.

Акт внеплановой выездной проверки был подписан 8 июля 2025 года, меньше чем за месяц до авиакатастрофы Ан-24 в Амурской области. Гендиректор «Ангары» Сергей Саламанов заявил, что потерпевший крушение самолет был технически исправен, а командир экипажа был опытным пилотом, у него около 11 тыс. часов налета. Глава авиакомпании также отметил, что самолету было 49 лет, его использовали с 1976 года, но за все это время «никаких серьезных происшествий» с машиной не случалось.

Авиакомпания «Ангара» была создана в 2000 году. Входит в группу компаний «Истлэнд». В 2010 году произошло слияние двух крупных авиаперевозчиков Восточной Сибири — авиакомпаний «Ангара» и «ИркутскАвиа». В парке воздушных судов авиакомпании — самолеты Ан-24, Ан-26-100 и вертолеты Ми-8 разной модификации. Ее авиационно-технический комплекс выполняет обширный перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту авиатехники собственного парка воздушных судов, а также сторонних заказчиков.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На подлете к последней он ушел на второй круг, после чего связь с экипажем оборвалась. Спасатели нашли обломки самолета в 15 км от аэропорта Тынды. Губернатора Амурской области Василий Орлов сообщил, что в результате авиакатастрофы погибли 48 человек. До этого он говорил, что на борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа. С 25 июля в Амурской области объявлен трехдневный траур.