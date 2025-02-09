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Экс-руководство Климовского завода патронов заподозрили в вымогательстве

«Известия»: экс-начальство Климовского завода патронов вымогало деньги у рабочих
По версии следствия, бывший замдиректора завода и главный электрик вымогали зарплату у подчиненных, угрожая увольнением и трудностями на работе. КСПЗ национализировали после аварии на котельной в январе 2024 года
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Бывших руководителей Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в Подмосковье, на котельной которого в январе 2024 года произошла авария, заподозрили в вымогательстве зарплаты у подчиненных, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело заведено против бывшего заместителя генерального директора КСПЗ Алексея Гарина, которого следствие считает организатором коммерческого подкупа, и его предполагаемого посредника, главного электрика Ивана Легкова. По данным газеты, фигуранты, угрожая подчиненным увольнением и трудностями на работе, требовали отдать им дополнительные выплаты за сверхурочную работу, в том числе за ликвидацию последствий аварии в котельной.

Источник газеты сообщил, что Гарину и Легкову вменяют семь эпизодов. По словам собеседника, от их действий пострадали четверо сотрудников предприятия, у одного из сварщиков они отобрали три премии на сумму 240 тыс. руб. Когда именно это произошло, издание не уточняет.

Гарин сейчас находится в СИЗО, а Легков — под подпиской о невыезде.

Путин передал «Ростеху» акции Климовского патронного завода
Экономика
Фото:Артем Коротаев / ТАСС

В 2016 году Гарин уже был осужден за мошенничество в особо крупном размере. Позднее Зюзинский и Кунцевский районные суды Москвы удовлетворили гражданские иски о возмещении ущерба на сумму более 125 млн руб. перед ЗАО «КСПЗ». В приговоре (копия есть у РБК) говорилось, что с 2013 по 2014 год Гарин похитил горючий газ на 91,9 млн руб. у ООО «Газпром межрегионгаз Москва», поставил его «в виде тепловой энергии через присоединенную теплосеть для нужд отопления и горячего водоснабжения в МУП «Теплосеть», но не расплатился с поставщиком.

Авария на котельной КСПЗ, из-за которой без тепла остались десятки тысяч жителей Подольска, произошла в ночь на 4 января 2024 года. СК завел дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК) и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК), были задержаны замглавы Подольска по ЖКХ Роман Рязанцев, начальник котельной Александр Чиков и гендиректор завода Игорь Кушников. После аварии президент Владимир Путин решил национализировать КСПЗ, а в сентябре прошлого года акции предприятия передали госкорпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса.

Источники РБК рассказывали о возобновлении расследований дел о хищении акций завода с 2002 по 2010 год. Следствие проверяло сделки акционеров КСПЗ, когда они сначала передали часть акций государству, а потом признали сделку недействительной.

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Теги
Подмосковье патроны вымогательство коммерческий подкуп
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