Как и почему замерзал Климовск. Хроника событий по часам

Что привело к коммунальной аварии в Подмосковье, из-за которой жители Климовска остались в морозы без тепла, и как это связано с конфликтами вокруг завода, поставлявшего патроны в США, — в материале РБК

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Московская область. Климовск. 4 января 2024 года «Значительная облачность, ледяные иглы, пасмурно. Атмосферное давление ниже нормы. Температура воздуха минус 24–25°C. Ветер северный» (данные журнала погоды «Метеосервис»).

Ночь с ледяными иглами

Авария, оставившая без тепла жилые дома подмосковного Климовска, произошла в ночь с 3 на 4 января около трех часов ночи, рассказал РБК источник, знакомый с предварительными результатами межведомственной проверки.

В первых сообщениях, поступивших в адрес МЧС, говорилось об аварийном отключении теплоснабжения на трассе от котельной, расположенной на территории Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) из-за прорыва магистральной трубы на Заводской улице, уточнил источник РБК в ведомстве.

Но, по словам источника РБК, знакомого с предварительными выводами проверки, на трубах, проходящих по территории относящегося к режимным объектам завода, возникло минимум три разрыва, также появились разрывы в трубах Подольской теплосети за пределами завода.

«Началось с разрывов труб на территории завода, их было три. Завод относится к режимным объектам, за трубы на его территории отвечают владельцы котельной. Доступ сторонних ремонтных бригад к месту аварии организован не был. Чинить пытались своими силами», — рассказывает знакомый с ходом проверки собеседник РБК.

Завод имени Андропова и конфликты вокруг него Климовский специализированный патронный завод был создан на базе Новоподольского патронного завода (позднее Климовский штамповочный завод), который вел свою историю с конца 1930-х. В 2008 году заводу присвоили имя бывшего генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. Около 30% завода принадлежит ООО «РТ-капитал», дочерней компании «Ростеха», сообщили в госкорпорации. Акционерами также являются семь физических лиц. Как отмечал «Коммерсантъ», в начале 2000-х предприятие выкупил ранее судимый за убийство бизнесмен Хорхе Портилья-Сумин. В 2002 году завод обанкротился. В 2003 году исчез бывший директор завода — Евгений Рудаков, а бухгалтерия предприятия сгорела при пожаре, писал «Коммерсантъ». В ноябре 2023 года RT сообщал, что Портилья-Сумин задержан и в Мособлсуде в закрытом режиме рассматривается его уголовное дело по обвинению в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Телеканал связывал дело с Климовским заводом. На сайте предприятия отмечено, что КСПЗ удалось освоить новые виды продукции: «Предприятие наряду с автоматными и пистолетными патронами калибра 7,62 и 9 мм выпускает патроны для оружия подводной стрельбы, строительные, спортивные, охотничьи и пневматические пули. В 2012 году председатель совета директоров завода и бывший заместитель министра внутренних дел Анатолий Шкирко рассказывал, что предприятие продает охотничьи патроны в США. «Поставляем туда охотничьи патроны калибра 7,62х39. Их берут с удовольствием», — говорил он. Среди других иностранных покупателей продукции предприятия он называл Монголию и Казахстан. Источник РБК, знакомый с ходом проверки, говорит, что поставки в США были основой экспортной выручки завода, но после начала военного конфликта на Украине они прекратились, а значительных работ по гособоронзаказу завод не исполнял. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Бывший председатель совета директоров Виталий Полетаев заявил РБК, что патронный завод в 2014 году был «разворован и имел около полумиллиарда долгов». По его словам, тогда пост заместителя директора завода занимал Алексей Гарин, который сейчас вновь входит в руководство КСПЗ. 13 мая 2016 года Климовский городской суд приговорил Алексея Гарина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере к лишению свободы. Позднее Зюзинский и Кунцевский районные суды Москвы удовлетворили гражданские иски по возмещению ущерба на сумму более 125 млн руб. перед ЗАО «КСПЗ». В приговоре (копия есть у РБК) говорилось, что с 2013 по 2014 год Гарин похитил горючий газ на сумму 91,9 млн руб. у ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Он «осуществил поставку указанного объема газа в виде тепловой энергии через присоединенную теплосеть для нужд отопления и горячего водоснабжения в МУП «Теплосеть», но с поставщиком не расплатился. Полетаев утверждает, что он и следующие два директора завода восстановили разрешение на производство оружия и за пять лет «вытащили предприятие в прибыль и начали выплачивать дивиденды акционерам, в том числе и «Ростеху». Он обвиняет акционера завода Марину Сахарову в том, что она должна была переоформить в обмен на инвестиции контрольный пакет акций (51%), но «уехала из страны и отключила телефон», а теперь постоянно проживает в Германии. Сахарова заявила РБК, что не является хозяйкой ЗАО «КСПЗ»: «У меня немногим больше 10%». Она отрицает и наличие немецкого гражданства. «У меня паспорт РФ с визой на пять лет. Приходится жить на две страны, Германия и Черногория, чтобы не нарушать лимит пребывания на территории Евросоюза», — сообщила она.

Источник РБК говорит, что городские коммунальщики успели слить воду из отопительных систем нескольких домов, что сохранило системы неповрежденными. «Но большую часть домов не слили, также не были слиты магистральные трубы. Они замерзли», — объяснил он.

Фото: источник РБК

В суточной ведомости дежурной смены котельной, копия которой есть в распоряжении РБК, отмечено, что прибор, измеряющий давление в системе, зафиксировал рост с 12 бар около 7:00 до 20 бар в 9:00, после чего показания прибора стали падать до нуля.

Источник, близкий к прокуратуре, сообщил РБК, что в ходе проверки было установлено: запись об аварийной ситуации в журнале заводской котельной была сделана задним числом. В пояснительном письме руководства КСПЗ в прокуратуру говорится, что после аварии, которая произошла в 3:32 в ночь на 4 января, мастер смены сразу сообщила об инциденте главному инженеру котельной по мобильной связи. Но запись в суточную ведомость котлоагрегата и в диспетчерскую службу МУП «Подольская теплосеть» была сделана 4 января в 14:40, говорит источник РБК, близкий к прокуратуре, и подтверждает источник, знакомый с результатами проверки.

Автоматическая регулировка не сработала, из-за аварийного роста давлении в сети теплоснабжения начали рваться трубы и на территории самого завода, и на территории города, говорит источник, знакомый с предварительными выводами проверки.

Дальше, по его словам, события развивались так:

— в 8:30 завод официально сообщил об остановке котельной;

— до 11 часов завод не согласовывал доступ городских бригад, мотивируя это тем, что предприятие режимное. Бригады подольской теплосети в это время работали на городской теплотрассе;

— после 11:30 сотрудники ЖКХ зашли на завод и потребовали запустить котельную, но оказалось, что это невозможно, — баки с резервом воды были пусты, а поступавшей из сети воды не хватало, она уходила в разрывы труб;

— около 17:00 была обнаружена новая крупная утечка на территории завода. Работы по устранению этой утечки оказались сложными — устранить удалось утром 5 января.

Сети завода спроектированы так, что, если происходит утечка на территории, персонал должен закрыть специальную задвижку, отсекающую сети завода от городских сетей, говорит источник РБК. Но задвижка не была закрыта, она была неисправна, указал он.

«4 января и утром 5 января завод не перезапускал котел, попытка запуска была предпринята в 13:00 5 января, но выяснилось, что в самом котле много протечек, а теплоноситель внутри котла замерз», — говорит источник РБК, тогда специалисты областного ЖКХ приняли решение запускать другой, вспомогательный, так называемый летний котел, это удалось сделать в 15:00 5 января. «Нужно это было сделать сразу после устранения основной утечки — в 5 утра. Тогда бы не замерзли теплотрассы в городе и приборы отопления в жилых домах. Персонал котельной до последнего момента скрывал, что этот котел вообще возможно запустить», — утверждает он.

Около 7:00 7 января сотрудники подольского ЖКХ вместе с персоналом котельной запустили еще один котел. «То, что этот котел можно запустить, тоже скрывалось, помещение, где он находится, руководство котельной заперло и не давало к нему доступ, его пришлось вскрывать в присутствии силовиков», — говорит источник РБК со ссылкой на предварительные выводы межведомственной проверки.

7 января губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в котле произошел гидравлический удар. Без тепла осталось более 170 домов. Источник РБК, близкий к МЧС, уточнил, что теплоснабжения не было в 173 многоквартирных домах и семи социально значимых объектах: шести образовательных учреждениях и в Климовской центральной городской больнице. По словам собеседника РБК, в многоквартирных домах проживают 21 тыс. человек, из них 5,1 тыс. детей, в больнице находились более ста больных. Источник добавил, что на следующий день городские власти запустили один котел и обеспечили подачу тепла в 20 домах. Был введен режим ЧС и развернуты пункты обогрева. Он отметил, что 7 января был запущен второй котел и восстановлено водоснабжение в 68 домах. Другой источник РБК говорит, что авария затронула 176 домов, на 17:00 9 января 122 дома были подключены к теплу, но в них могут работать не все стояки.

Без отопления пока остались дома в районе Южного переулка, сообщили РБК местные жители.

После подачи отопления в жилые дома начнется работа по подключению 12 затронутых аварией социальных объектов. Это, по словам источника РБК, может занять около десяти дней.

9 января на Заводской улице — возле проходной патронного завода — скопилось несколько машин желтого цвета с надписью «аварийная», а также автобус МЧС, машины полиции и ГИБДД.

Рабочих, которые проверяли теплоснабжение в жилых домах, привезли в том числе из Москвы, на их спецовках были надписи с названиями районов юга столицы: ГБУ «Жилищник Зюзино», «Новые Черемушки», «Бирюлево», «Донской» и так далее.

Работа полевой кухни в пункте обогрева (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Версии причин аварии владельцев котельной

Один из акционеров патронного завода, Марина Сахарова, утверждает, что разрывов труб в ночь на 4 января в Климовске было два: первый в зоне ответственности АО «КБАЛ им. Кошкина» (госпредприятие) и второй в зоне МУП «Подольская теплосеть». Она заявила РБК, что на устранение первого разрыва ушло почти 11 часов, второго — 5 часов. «Причиной отключения теплоснабжения стало аварийное состояние сетей, а не заводская котельная», — настаивает Сахарова.

При этом в пояснениях, которые написал директор завода Игорь Кушников в адрес Второй прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области (копия есть у РБК) говорится, что заводская комиссия установила, что в ночь с 3 на 4 января в 3:32 произошла остановка водогрейного котла КВГМ 100 из-за аварии частотного преобразователя. Одновременно с этим мастер смены обнаружил на территории котельной течь в трубопроводе. Как говорится в пояснении, мастер сообщила о ЧП главному инженеру и в диспетчерскую службу завода, при этом в диспетчерскую «Подольской теплосети» сообщили в 14:40.

Главный инженер с дежурным электриком ночью приехал на трансформаторную подстанцию. Течь устранили к 7 часам утра, и котел в 7:30 удалось запустить. Но уже в 8 часов он опять остановился, а также остановился один из сетевых насосов. В пояснительном письме отмечено, что повторная остановка произошла из-за утечек в зоне ответственности Конструкторского бюро им. Кошкина и МУП «Подольская теплосеть», и еще одна утечка была обнаружена на территории КСПЗ. Руководитель предприятия написал прокурорам, что из-за сложности работ устранить неисправность удалось лишь утром 5 января, но утверждает, что котельная не могла создать в сети гидроудар. Он называет причиной отключения теплоснабжения в Климовске аварийное состояние теплосетей принадлежащих КБАЛ имени Кошкина и Подольской теплосети.

РБК направил запросы в пресс-службы КСПЗ, МУП «Подольская теплосеть» и АО «КБАЛ им. Кошкина».

Как жители спасались от холода в унтах

Татьяна Столбова, житель пятиэтажки на Заводской улице, рассказала корреспонденту РБК, что утром 4 января ее разбудили соседи. «У них маленький ребенок, и они беспокоились, — говорит женщина, — я тогда не поняла, насколько это серьезно, а когда вернулась с работы, то увидела сосульки на трубах подъезда».

Анна из Южного переулка говорит, что ее семья пыталась отапливать квартиру газом и электрообогревателями. «Теперь ждем счет за электричество», — переживает женщина. По ее словам, за 23 года, которые она проживает в микрорайоне, отключения тепла происходят ежегодно. «То на полдня отключат, то на несколько часов, то в нескольких домах, то в целом районе», — отметила она.

«Раньше в каждом микрорайоне была своя аварийная бригада и своя диспетчерская, сейчас все объединили и дозвониться невозможно: многоканальная линия, ждешь, когда с тобой свяжутся, это бывает не с первого раза, можно часами звонить туда, традиционно линия перегружена», — говорит Анна. В день аварии она дозвонилась в диспетчерскую, и ей сказали, что на котельной произошла авария, и проблему скоро решат. Ложились спать в унтах и куртках.

Жители микрорайона говорят, что магазины на первых этажах домов частично не работали, в квартирах и в подъездах замерзли батареи.

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Уголовные дела и национализация

7 января Андрей Воробьев заявил, что в Климовске «тяжелая ситуация с отоплением» — «владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы». «Котельная находится в ведении частников — владельцы с нами выходить на связь не захотели и скрылись. Поэтому решать вопрос будем по-другому», — заявил он.

Следственный комитет 8 января возбудил уголовные дела об ограничении по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Были задержаны начальник котельной и гендиректор завода, а также заместитель главы администрации Подольска. Как сообщили в региональном управлении СК, он подозревается в том, что, «исполняя обязанности по контролю за эксплуатацией котельной, достоверно зная о необходимости проведения технических мероприятий, связанных с проверкой пригодности для эксплуатации оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023–2024 годов и выдал паспорт готовности к отопительному сезону, что привело в дальнейшем к аварии на теплотрассе».

Поздно вечером 8 января Кремль сообщил, что Владимир Путин по телефону заслушал доклад Воробьева о положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение. Президент поручил главе МЧС Александру Куренкову и «Россетям» «продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения».

Власти Подмосковья решили национализировать котельную, сообщил 9 января Андрей Воробьев. «По решению президента сегодня запущен процесс национализации. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — сказал он. Источник РБК, знакомый с ходом проверки, говорит, что котельная перейдет в муниципальную собственность Подольского городского округа.

«Авария нанесла ущерб городу и гражданам. Ущерб будет определен и выставлен владельцам котельной в рамках судебного иска», — подчеркнул он.

Через несколько часов пресс-служба «Ростеха» заявила о подготовке обращения к президенту с предложением национализировать Климовский патронный завод. «Это позволит обеспечить и выполнение производственных задач, и социальных обязательств, которые есть у завода, и в целом — навести порядок на предприятии, в том числе повысить уровень промышленной безопасности. В настоящий момент контрольный пакет акций завода находится в частных руках. К менеджменту, который назначается частными собственниками, накопилось много вопросов. Решение о национализации актива может принять только государство. С учетом того, что «Ростех» сегодня объединяет порядка 90% предприятий боеприпасной отрасли, а часть акций завода уже принадлежит госкорпорации, мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства», — заявили в госкорпорации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ситуации с теплоснабжением в Подмосковье, заявил, что «все делали всё, что можно было делать, и был приложен максимум из возможных усилий». «В некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу. К сожалению, много неудобств, чувствую, мучений пришлось пережить людям, которые сидели в холоде, без электричества. Разумеется, будут делаться выводы, с тем чтобы в тех местах, где наиболее уязвимая с точки зрения ветхости инфраструктура, чтобы она заранее менялась», — заявил Песков.

Губернатор Московской области заявил о необходимости инвестировать «миллиарды рублей» в сферу ЖКХ для стабилизации ситуации с теплоснабжением в Подольске. «Мы должны все довести до ума. Это потребует от нас и заметных средств», — заявил Воробьев «России-1».