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Количество погибших при землетрясении в Турции приблизилось к 13 тыс.

Число погибших при землетрясение в Турции увеличилось до 12 873, ранены почти 63 тыс.
Число погибших при землетрясение в Турции приблизилось к 13 тыс., ранены почти 63 тыс. человек
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) в Twitter. 

«По последним данным число погибших составляет 12 тысяч 873 человека, раненых 62 тысячи 937», — говорится в сообщении.

Ночью власти сообщали о 12 391 погибшем и 62 914 раненом. Накануне турецкие власти сообщали о 8,5 тыс. погибших и 49 тыс. пострадавших.

Как Турция и Сирия справляются с последствиями землетрясения. Фотогалерея
Фотогалерея 

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения — в 4:17 и 13:24 по местному времени (совпадает с мск), магнитудой 7,7 и 7,6 соответственно. Утром следующего дня подземные толчки продолжились — было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Толчки ощущались и в других странах региона: Грузии, Абхазии, Египте и Сирии.

Сильнее всего, после Турции, землетрясение затронуло Сирию. Минздрав страны сообщал о 1262 погибших и почти 2,3 тыс. пострадавших. Всего, по данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии, в том числе 1,4 млн детей.

В Турции после землетрясения объявлен траур до 12 февраля. В десяти провинциях, затронутых землетрясением, на три месяца введено чрезвычайное положение. Власти страны выделили 100 млрд лир (около $5,3 млрд) для ликвидации последствий катастрофы.

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