Число погибших в Турции в результате землетрясения превысило 8,5 тыс.

Пострадавшим от землетрясения выплатят материальную помощь и предложат разместиться в отелях Антальи и других безопасных регионов, сказал президент. Новые дома в провинциях, оказавшихся в зоне бедствия, построят в течение года

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Число погибших в Турции в результате землетрясений превысило 8574, ранены 49 133, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл для осмотра последствий землетрясения в Кахраманмараш. Его слова приводит Hurriyet в Twitter.

Глава государства пообещал, что в пострадавших из-за стихийного бедствия десяти провинциях новые дома отстроят в течение одного года. Эрдоган добавил, что власти договорились с отелями Антальи, Аланьи и Мерсина о размещении граждан, которые лишились жилья.

Президент пообещал, что всем пострадавшим выплатят пособие в размере 10 тыс. лир ($530).

Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге страны. Всего от него пострадали десять провинций. В них на три месяца ввели режим ЧП.

Для помощи с разбором завалов в страну прибыли спасатели из десятков стран, в том числе из России. Источники ТАСС и «МК» в оперативных службах сообщили, что в Хатае под завалами оказалась семья из четырех россиян, в том числе двое детей. Группа спасателей МЧС России выдвинулась туда для обследования развалин дома.

В результате землетрясения также пострадали северные провинции Сирии, в том числе Латакия и Алеппо. Россия направила туда своих спасателей. Минздрав Сирии сообщил о 1262 погибших и почти 2,3 тыс. пострадавших. На неподконтрольной властям территории, по данным неправительственной Сирийской гражданской обороны, погибли 1400 человек и более 2,7 тыс. пострадали, передает Al Jazeera.