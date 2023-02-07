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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Число жертв землетрясения в Турции превысило 5,4 тыс.

Минздрав Турции: при землетрясении погибли 5,4 тыс. человек, 31,7 тыс. пострадали
По данным ВОЗ, землетрясение могло так или иначе затронуть 23 млн человек в Турции и Сирии, в том числе 1,4 млн детей
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число погибших при землетрясении в стране выросло до 5434 человек, еще 31 777 получили ранения, передает CNN Turk.

В Сирии, по данным Международной федерации Красного Креста, число жертв по состоянию на полдень 7 февраля составило 1509 человек, 3,5 тыс. пострадали, еще сотни пропали без вести.

Число жертв землетрясения в Турции превысило 5,4 тыс.
Число жертв землетрясения в Турции превысило 5,4 тыс.

Всего, по словам представительницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Адельхейд Маршанг, стихийное бедствие могло затронуть около 23 млн человек в обеих странах, в том числе 1,4 млн детей.

Среди жертв есть россиянин; в Киеве сообщали о двух погибших украинцах.

Первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны; несколько часов спустя произошло второе магнитудой 7,6. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее одним из самых сильных стихийных бедствий в истории страны с 1939 года. Он ввел в десяти пострадавших провинциях режим ЧП сроком на три месяца

Россия, США, страны ЕС и другие государства направили в страну спасателей. По словам Эрдогана, Турция получила предложения поддержки от 70 стран и 14 международных организаций. К помощи в Сирии по поручению главы Минобороны Сергея Шойгу привлекли более 300 российских военных.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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