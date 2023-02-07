Число жертв землетрясения в Турции превысило 5,4 тыс.

По данным ВОЗ, землетрясение могло так или иначе затронуть 23 млн человек в Турции и Сирии, в том числе 1,4 млн детей

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Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число погибших при землетрясении в стране выросло до 5434 человек, еще 31 777 получили ранения, передает CNN Turk.

В Сирии, по данным Международной федерации Красного Креста, число жертв по состоянию на полдень 7 февраля составило 1509 человек, 3,5 тыс. пострадали, еще сотни пропали без вести.

Всего, по словам представительницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Адельхейд Маршанг, стихийное бедствие могло затронуть около 23 млн человек в обеих странах, в том числе 1,4 млн детей.

Среди жертв есть россиянин; в Киеве сообщали о двух погибших украинцах.

Первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны; несколько часов спустя произошло второе магнитудой 7,6. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее одним из самых сильных стихийных бедствий в истории страны с 1939 года. Он ввел в десяти пострадавших провинциях режим ЧП сроком на три месяца

Россия, США, страны ЕС и другие государства направили в страну спасателей. По словам Эрдогана, Турция получила предложения поддержки от 70 стран и 14 международных организаций. К помощи в Сирии по поручению главы Минобороны Сергея Шойгу привлекли более 300 российских военных.