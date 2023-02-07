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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Как Турция и Сирия справляются с последствиями землетрясения. Фотогалерея

На юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений, самые мощные случились 6 февраля в 4:17 и в 13:24 по местному времени. Толчки меньшей силы продолжаются второй день. Число погибших в Турции превысило 3 тыс. человек, в Сирии — 1,5 тыс. Как власти справляются с последствиями катастрофы — в фотогалерее РБК
Фото:Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Спасатели продолжают ликвидацию последствий серии землетрясений, произошедшей в Турции и Сирии. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, повторные толчки магнитудой 7,6 ощущались в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане. В Турции землетрясение стало самым мощным с 1939 года. В течение дня последовало около 300 афтершоков, их ощутили в десяти провинциях Турции, а также в Сирии, Грузии, Абхазии, Египте, на Кипре.

По данным турецких властей, обрушилось примерно 5,8 тыс. зданий, особенно в провинциях Газиантеп и Кахраманмараш, а также в провинциях Хатай, Адыяман, Газиантеп, Диярбакыр, Малатья. На фото — вид на пострадавший от землетрясения город Искендерун

Фото:Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

На фото: раненые во время землетрясения жители Искендеруна ожидают приема в полевом госпитале.

К поисково-спасательным работам в Турции привлечены более 24 тыс. человек, численность отрядов постоянно увеличивается за счет добровольцев, сказал генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар. По последним данным, число погибших в Турции приблизилось к 3,4 тыс. человек, пострадали — более 20 тыс. человек. Люди по-прежнему могут оставаться под завалами.

Раненых доставляют в больницы ближайших провинций, первая помощь оказывается в развернутых палатках. Часть пострадавших из зоны землетрясения перевозили военными самолетами в Стамбул, 98 раненых в город Мерсин (юго-восток Турции) эвакуировал военный корабль. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что в затронутых стихией зонах дежурят 813 машин скорой помощи и находятся более 4 тыс. медицинских работников

Фото:Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters
В городе Искендерун в результате землетрясения была разрушена государственная больница (на фото), здание еще одной крупной больницы получило серьезные повреждения. Под завалами оказались пациенты и сотрудники. Пострадавших транспортировали на лечение в другие города
Фото:Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Афтершоки продолжаются непрерывно, новые землетрясения магнитудой выше 5 зафиксировали в Турции 7 февраля. Турецкие власти запретили въезд автомобилей в пострадавшие провинции Хатай (на фото), Кахраманмараш и Адыяман на 48 часов, за исключением машин экстренных служб.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате поисково-спасательных работ удалось спасти более 8 тыс. человек

Фото:Serday Ozsoy / Depo Photos / Reuters
Фото: Serday Ozsoy / Depo Photos / Reuters

В результате землетрясения был поврежден турецкий порт Искендерун, там начался пожар. По данным издания Milliyet, причиной стало возгорание резервуаров с горючим. Порт является одним из крупнейших в стране. Он принимает танкеры, сухогрузы, контейнеровозы. Он временно прекратил работу

Фото:Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

На фото: дети после землетрясения в турецкой провинции Хатай.

Толчки также разрушили объекты инфраструктуры. В селе Топбогазы в провинции Хатай на юге Турции взорвался газопровод. В Хатай, Кахраманмараш и Газиантеп остановили подачу газа, есть проблемы с электричеством. В пострадавшие районы отправлены генераторы. Власти сообщили, что смогут наладить поставки газа ориентировочно с 8 февраля

Фото:Suhaib Salem / Reuters
Фото: Suhaib Salem / Reuters

Людей просят не возвращаться в дома из-за возможных повторных толчков. Как передает Hurriyet, 338 тыс. жителей пострадавших районов Турции разместили в общежитиях. В Кахраманмараше также начали установку палаток общей вместимостью 10 тыс. человек. Помощь с питанием для пострадавших оказывает турецкий Красный Полумесяц — организация развернула 16 передвижных и пять полевых кухонь, а также две передвижные печи: гражданам раздают горячую еду и продуктовые наборы. На фото — люди в городе Османие

Как Турция и Сирия справляются с последствиями землетрясения. Фотогалерея

В Сирии, по данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, погибли более 1,5 тыс. человек. Землетрясение затронуло в основном провинции на севере и северо-западе страны: это Алеппо, Латакия, Хама, Азаз (на фото — организованный волонтерами временный пункт для пострадавших в Азазе). Правительство выделило для помощи пострадавшим 126 приютов в Алеппо, 23 в Латакии, пять в Хаме, а также по три в Хомсе и Тартусе, сообщил глава Сирийского Арабского Красного Полумесяца Халед Хбубати. Он также призвал снять санкции с Сирии для ликвидации последствий землетрясения, поскольку ограничения мешают поставкам спецтехники и оборудования

Фото:Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Помощь Турции предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО. Россия заявила о готовности направить в республику 100 спасателей и два самолета Ил-76, первый борт вылетел вечером 6 февраля. В составе группировки находились семь кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастроф. МЧС также направило в Турцию мобильный госпиталь. На фото — сотрудники МЧС России, прибывшие для устранения последствий землетрясения в Турции

Фото:Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

На фото: спасатели из Швейцарии, прибывшие для устранения последствий землетрясения, в аэропорту Аданы

В Турцию прибыли спасатели из Сербии, Швейцарии, Румынии, Великобритании, Хорватии, Киргизии, Мексики и других стран. Оперативно оказать гуманитарную помощь Турции также поручил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото:Ahmed Saad / Reuters
Фото: Ahmed Saad / Reuters

В Сирию прибывает гуманитарная помощь из других стран региона — ночью 7 февраля иранский самолет прибыл в международный аэропорт Дамаска с грузом для пострадавших (на фото), 115 т продовольствия и медикаментов сирийская сторона приняла от Алжира. Ливия сообщила, что направит военнослужащих инженерного полка для участия в поисково-спасательных работах

Фото:Rachel More / Reuters
Фото: Rachel More / Reuters

Необходимые вещи пострадавшим начали собирать в Германии, где проживает большое количество турок. На фото — сбор гуманитарной помощи в Берлине

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Дарья Широкова
мультимедиа землетрясение последствия землетрясения Турция Сирия разрушения повреждения ЧС
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