Как Турция и Сирия справляются с последствиями землетрясения. Фотогалерея

Спасатели продолжают ликвидацию последствий серии землетрясений, произошедшей в Турции и Сирии. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, повторные толчки магнитудой 7,6 ощущались в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане. В Турции землетрясение стало самым мощным с 1939 года. В течение дня последовало около 300 афтершоков, их ощутили в десяти провинциях Турции, а также в Сирии, Грузии, Абхазии, Египте, на Кипре.

По данным турецких властей, обрушилось примерно 5,8 тыс. зданий, особенно в провинциях Газиантеп и Кахраманмараш, а также в провинциях Хатай, Адыяман, Газиантеп, Диярбакыр, Малатья. На фото — вид на пострадавший от землетрясения город Искендерун