AFAD: Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 12 391 человека

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 12,3 тыс.

Количество пострадавших выросло до 62 тыс. человек. Накануне турецкие власти сообщали о 8,5 тыс. погибших и 49 тыс. пострадавших. По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии

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Число погибших в Турции при землетрясении выросло до 12 391 человека, передает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Количество пострадавших выросло до 62 914 человек.

По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии, в том числе — 1,4 млн детей.

Накануне турецкие власти сообщали о 8,5 тыс. погибших и 49 тыс. пострадавших.

В начале недели, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения — в 4:17 и 13:24 по местному времени (совпадает с мск), магнитудой 7,7 и 7,6 соответственно. Утром следующего дня подземные толчки продолжились — было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.

Есть ли среди жертв землетрясения граждане России, точных данных нет. В посольстве России в Анкаре заявили РБК, что не обладают такой информацией. При этом ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники сообщили 6 февраля о гибели россиянина при землетрясении. 8 февраля источники ТАСС и «МК» в оперативных службах передали, что в Хатае под завалами оказалась семья из четырех россиян, в том числе двое детей.

Во время землетрясения в Турции толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии (северные провинции — Латакия и Алеппо), Грузии, Абхазии, Египте. Минздрав Сирии сообщал о 1262 погибших и почти 2,3 тыс. пострадавших.

В Турции объявлен национальный траур до 12 февраля. В десяти провинциях, затронутых землетрясением, на три месяца введено чрезвычайное положение. Власти страны выделили 100 млрд лир (около $5,3 млрд) для ликвидации последствий катастрофы.