Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 утра в провинции Кахраманмараш на юге страны. Последствия толчков коснулись десяти провинций. Глава государства указал, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны почти за последние 100 лет: в прошлый раз серьезное землетрясение было в 1939 году в Эрзинджане, передает Anadolu. Тогда, отмечает агентство, магнитуда составила 7,9, а число погибших — более 33 тыс.
Позднее, около 13:30 мск, в центральной части Турции произошло повторное землетрясение, подземные толчки ощущались в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда нового землетрясения составила 7,7.
Ночное землетрясение ощущалось на севере Сирии, в граничащих с Турцией районах, а также в городах Алеппо, Латакия, Тартус и других. Второе землетрясение, по данным Al Jazeera, ощущалось в столице Сирии Дамаске и провинции Латакия.
О подземных толчках сообщали также в Ираке, Израиле и Армении. В грузинском Батуми часть жителей города из предосторожности покидали дома. После землетрясения в Турции активизацию сейсмических процессов отмечали в центральной части Кавказа — Северной Осетии, Южной Осетии, Чечне, Грузии: специалисты каждые 7 минут фиксировали энергетически слабые подземные толчки. «Отголоски» турецкого землетрясения наблюдались в районе Сочи — от территории университета «Сириус» и Центрального района до районов у Абхазии и — в виде слабого землетрясения — в самой Абхазии.
Днем 7 февраля новые землетрясения магнитудой 5,3–5,4 произошли в восточной и центральной части Турции. Эпицентр первого с очагом на глубине 10 км находился в 43 км от Анкары и в 13 км от города Бесни. Эпицентр второго с очагом на той же глубине — в 33 км к юго-востоку от Малатьи и в 16 км к северу от города Синджик.
Ситуация по состоянию на 8:30 мск 8 февраля
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Количество жертв землетрясения в Турции выросло 5 894, раненых — до 34 810. Обрушились почти 6 тыс. зданий.
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В Сирии при землетрясении погибли 1832, передает Reuters со ссылкой на данные властей, а также экстренных служб из контролируемой повстанцами части страны.
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ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники сообщили о гибели россиянина при землетрясении. ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, уточняет, что погибла проживавшая в Турции женщина. «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб сообщает, что погиб мужчина. В посольстве России в Анкаре заявили РБК, что не обладают такой информацией.
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Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в десяти провинциях, затронутых землетрясением. По его словам, власти страны выделили 100 млрд лир (около $5,3 млрд) для ликвидации последствий катастрофы.
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Накануне Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.
- Более 12 тыс спасателей в Турции разбирают завалы и ведут поиск находящихся под ними людей. Из-под завалов извлечены не менее 8 тыс. человек. Для помощи пострадавшим власти выделили более 54 тыс. палаток, 102 тыс. матрасов и предметы первой необходимости.
- В пострадавшие районы направлены 5 тыс. турецких медиков, около тысячи автомобилей и два самолета скорой помощи. В поисково-спасательных работах задействованы 54 грузовых самолета ВВС и 26 самолетов жандармерии, эвакуирующие пострадавших и перевозящие грузы.
- Находящиеся в Турции россияне рассказали РБК о помощи соседей и властей после землетрясения.
- «Росатом» сообщил, что никаких повреждений конструкций строящейся в Турции АЭС «Аккую» не зафиксировано. «Подземные толчки силой около трех баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС «Аккую», но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили», — заявила генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.
- Турецкий порт Искендерун получил повреждения и временно прекратил работу, сообщило Главное управление мореходства Турции. В порту обрушилась часть доков, возник пожар. В других портах страны о проблемах не сообщали.
- Контейнеры в порту Искендерун продолжали гореть 7 февраля, сообщал ТАСС со ссылкой на работающую в порту логистическую компанию сообщает, что пожар потушить не удается.
- Аэропорт города Адана на юго-востоке Турции был закрыт после землетрясения до дальнейшего оповещения. Также прекратил обслуживать рейсы аэропорт Хатай в городе Антакья из-за разрушения взлетно-посадочной полосы. Ряд аэропортов региона принимает только рейсы со спасателями и родственниками пострадавших, сообщает агентство DHA.
- Часть аэропортов в регионах Турции, пострадавших от землетрясения, обслуживают только гуманитарные рейсы, заявил Эрдоган.
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Власти Турции приостановили на неопределенный срок все спортивные турниры в стране в связи с последствиями землетрясения, сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) министр по делам молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу.
Помощь и соболезнования
- Помощь Турции предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО.
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Еврокомиссия заявила об отправке в Турцию и Сирию 30 спасательных команд и групп медиков из 19 стран-членов ЕС, Черногории и Албании. Всего для помощи пострадавшим мобилизованы 1,2 тыс. спасателей и направлены 70 собак с кинологами.
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Помощь Турции и Сирии предложили в ООН. «Наши команды находятся на местах, оценивая потребности и оказывая помощь», — говорится в заявлении генсека организации.
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Папа Римский Франциск заявил, что молится за пострадавших в Турции и Сирии и призвал оказать им конкретную помощь.
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Сирийский Красный Крест призвал приостановить действие международных санкций в отношении Сирии для облегчения ликвидации последствий землетрясения.
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Россия заявила о готовности направить в Турцию 100 спасателей и два самолета Ил-76. Соболезнования лидерам Турции и Сирии выразил президент Владимир Путин.
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Замначальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» Игорь Акмаев заявил журналистам, что российские спасатели будут работать в Турции как минимум десять дней.
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В Сирию из России прибыли более 50 российских спасателей, они работают в пострадавших от землетрясения районах.
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Министр обороны России дал указание командующему российской группировкой в Сирии оказать помощь местным властям. Российские военные приступили к работам в городах Алеппо, Хама, Латакия и в населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша. Там налажена работа шести пунктов выдачи гуманитарной помощи — продуктовых наборов и предметов первой необходимости. Также были сформированы десять отрядов из сирийских и российских военных для разбора завалов и поиска пострадавших. Всего в работах участвуют более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники. На авиабазе «Хмеймим» создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне, сообщили в Минобороны.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился отправить в Турцию 420 спасателей и пообещал в ближайшее время направить помощь и все необходимые грузы и материалы. Также он позвонил Эрдогану и выразил соболезнования.
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Армения направит своих спасателей в Сирию и Турцию, сообщил представитель МИД страны Ваан Унанян.
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил отправить срочную помощь Турции. «По просьбе турецкого правительства я поручил всем учреждениям немедленно подготовиться к оказанию медицинской помощи при спасении и извлечении людей из-под завалов», — сообщил глава правительства Израиля.
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Великобритания направляет Турции экстренную помощь, в страну вылетят 76 специалистов-спасателей и кинологов, сообщил МИД Соединенного Королевства.
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Власти Испании направили Турции полевой госпиталь.
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил правительству оперативно оказать гуманитарную помощь Турции, передает агентство «Рёнхап».
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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что его страна направляет в Турцию 40 спасателей.
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Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил соболезнования Башару Асаду в связи с землетрясением. Иран направил в Дамаск 45 тонн гуманитарной помощи.
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Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявило, что выделит на помощь пострадавшим в Сирии и Турции около $166 тыс. в национальной валюте афгани, сообщил местный телеканал Ariana News.