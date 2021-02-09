В Британии обнаружили «вызывающий беспокойство» штамм коронавируса

Вызвавший пандемию коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, в Великобритании выявили уже два отличающиеся от исходного «родителя» варианта. Пока речь идет об опасениях, данных для окончательных выводов еще нет

Британские ученые зафиксировали уже 76 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который мутировал в двух направлениях, сообщает Sky News.

Новые мутации выявили в Бристоле и Ливерпуле. Причем беспокойство специалистов вызывает именно бристольский вариант SARS-CoV-2. Эксперты консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам считают, что этот штамм может быть не только более заразным, но сможет также по-особому взаимодействовать с вакциной и противодействовать ей.

Издание уточняет, что пока это только опасения. Исследователи считают, что люди, получившие вакцину, будут защищены от тяжелых последствий этих форм SARS-CoV-2. Представители системы здравоохранения также заявили изданию о высокой степени уверенности в том, что вакцина сохранит свое действие и против этих вариантов вируса.

По информации собеседников издания, сейчас в мире существуют четыре штамма коронавируса, которые вызывают беспокойство ученых: два британских, один из Южной Африки и один из Бразилии.