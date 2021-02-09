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Пандемия коронавируса ,  
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В Британии обнаружили «вызывающий беспокойство» штамм коронавируса

Вызвавший пандемию коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, в Великобритании выявили уже два отличающиеся от исходного «родителя» варианта. Пока речь идет об опасениях, данных для окончательных выводов еще нет

Британские ученые зафиксировали уже 76 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который мутировал в двух направлениях, сообщает Sky News.

Новые мутации выявили в Бристоле и Ливерпуле. Причем беспокойство специалистов вызывает именно бристольский вариант SARS-CoV-2. Эксперты консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам считают, что этот штамм может быть не только более заразным, но сможет также по-особому взаимодействовать с вакциной и противодействовать ей.

Издание уточняет, что пока это только опасения. Исследователи считают, что люди, получившие вакцину, будут защищены от тяжелых последствий этих форм SARS-CoV-2. Представители системы здравоохранения также заявили изданию о высокой степени уверенности в том, что вакцина сохранит свое действие и против этих вариантов вируса.

По информации собеседников издания, сейчас в мире существуют четыре штамма коронавируса, которые вызывают беспокойство ученых: два британских, один из Южной Африки и один из Бразилии.

AstraZeneca адаптирует вакцину для борьбы со штаммом COVID-19 из ЮАР
Общество
Фото:Andre Coelho / Getty Images

Эксперты Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева 1 февраля опубликовали данные о том, что новые штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, на территории России не циркулируют. По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов провел исследование более 1,5 тыс. геномов инфекции, циркулирующих на территории страны.
«Cреди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США», — сообщили специалисты.

В январе ученые из Университета штата Огайо сообщили, что обнаружили два новых штамма вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19. Они предположили, что оба варианта могли сформироваться на территории США. Как и «британский» штамм, который, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является более заразным, чем ранее известные варианты SARS-CoV-2, эти версии вируса также передаются быстрее, полагают исследователи. Но ученые не считают, что новые штаммы повлияют на эффективность вакцин.

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В России утвердили «эталонный» штамм коронавируса SARS-CoV-2
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Главные эпидемиолог ЮАР Салим Абдула Карим в январе сообщил, что появившийся в этой стране в декабре штамм коронавируса более агрессивный и заразный. Новый штамм, получивший название 501.V2, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится, установили ученые. В результате вирус заразнее предыдущих мутаций примерно на 50%, сообщил эпидемиолог.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

 

Автор
Владислав Гордеев
коронавирус новый штамм коронавируса Великобритания
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