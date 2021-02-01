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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые оценили распространенность новых штаммов коронавируса в России

Новые штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, на территории России не циркулируют. Об этом сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева.

По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов провел исследование более 1,5 тыс. геномов инфекции, циркулирующих на территории страны.

«Cреди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США», — сообщили специалисты.

В России получили первое изображение «британского» штамма коронавируса
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Полученные данные говорят невысокой скорости изменчивости коронавируса и эффективности российских вакцин против COVID-19, отметили в НИИ гриппа, под руководством которого проводилось исследование.

О появлении нового штамма коронавируса власти Великобритании сообщили в середине декабря 2020 года. Позже он распространился на территории 60 стран. Ученые утверждали, что эта мутация заразнее прежних вариантов вируса на 50–70%. Кроме того, новые штаммы были выявлены еще в нескольких странах — ЮАР, Японии, Бразилии. О новой мутации коронавируса также сообщали в США.

Как говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова, первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2 был обнаружен в России в конце 2020 года. Штамм выявили у человека, который вернулся из Великобритании.

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