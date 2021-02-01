Ученые оценили распространенность новых штаммов коронавируса в России

Новые штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, на территории России не циркулируют. Об этом сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева.

По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов провел исследование более 1,5 тыс. геномов инфекции, циркулирующих на территории страны.

«Cреди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США», — сообщили специалисты.

Полученные данные говорят невысокой скорости изменчивости коронавируса и эффективности российских вакцин против COVID-19, отметили в НИИ гриппа, под руководством которого проводилось исследование.