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Пандемия коронавируса ,  
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В России утвердили «эталонный» штамм коронавируса SARS-CoV-2

Стандарт позволит обеспечить высокое качество диагностики COVID-19 у пациентов и поможет разработке новых эффективных препаратов для его лечения, отметили в Минздраве
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработал стандартный образец инактивированного штамма коронавируса SARS-CoV-2, который зарегистрирован Росстандартом и внесен в базу Государственной службы стандартных справочных данных, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Эталон нужен для разработки качественных тест-систем, пояснили в ведомстве.

«Наличие эталона, которым является стандартный образец, является залогом качества и постоянства результатов диагностики с использованием разрабатываемых и производимых в России тест-систем для выявления коронавируса SARS-CoV-2. Поэтому было принято совместное решение испытать образец штамма коронавируса SARS-CoV-2 и в случае успешного прохождения испытаний зарегистрировать его как стандартный образец. Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 по присутствию его РНК к «одному знаменателю», — рассказала руководитель лаборатории биоинформационных технологий ВНИИМС Росстандарта Елена Кулябина.

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Руководитель референс-центра по коронавирусной инфекции НИЦ им. Гамалеи Владимир Гущин пояснил, что появление эталона коронавируса позволит повысить точность и достоверность результатов тестов.

«Появление нового коронавируса SARS-CoV-2 определило острую потребность в разработке тестов для его выявления в окружающей среде и диагностики вызываемого им заболевания COVID-19», — отметил он. Российские специалисты оперативно разработали тест-системы для диагностики заражения, но «вопросы еще большего повышения точности и достоверности их результатов, непосредственно связанные с эффективностью оказания дальнейшей медицинской помощи, а также конкурентоспособностью российских тест-систем, всегда остаются на повестке дня», — пояснил Гущин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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В ноябре 2020 года главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что 30–40% теcтов на COVID-19 могут оказаться ошибочными и давать ложноотрицательный результат. По его мнению, такие ошибки связаны с проблемами при заборе материалов, которые используются в тестировании. «Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», — сказал тогда Авдеев.

В июле директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказывала РБК, что применявшиеся на тот момент тесты российского производства сами по себе обладали точностью в районе 96%. «Некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить небольшое количество антител. Иногда все зависит от того, как выстроен процесс тестирования. Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — рассказывала Попович о возможных недостатках тестирования. Она отметила, что в России применяются 16 тестов на коронавирус с разной чувствительностью.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

 

Авторы
Владислав Гордеев, Егор Губернаторов
коронавирус эпидемия Минздрав
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