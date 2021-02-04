В России утвердили «эталонный» штамм коронавируса SARS-CoV-2

Стандарт позволит обеспечить высокое качество диагностики COVID-19 у пациентов и поможет разработке новых эффективных препаратов для его лечения, отметили в Минздраве

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НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработал стандартный образец инактивированного штамма коронавируса SARS-CoV-2, который зарегистрирован Росстандартом и внесен в базу Государственной службы стандартных справочных данных, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Эталон нужен для разработки качественных тест-систем, пояснили в ведомстве.

«Наличие эталона, которым является стандартный образец, является залогом качества и постоянства результатов диагностики с использованием разрабатываемых и производимых в России тест-систем для выявления коронавируса SARS-CoV-2. Поэтому было принято совместное решение испытать образец штамма коронавируса SARS-CoV-2 и в случае успешного прохождения испытаний зарегистрировать его как стандартный образец. Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 по присутствию его РНК к «одному знаменателю», — рассказала руководитель лаборатории биоинформационных технологий ВНИИМС Росстандарта Елена Кулябина.

Руководитель референс-центра по коронавирусной инфекции НИЦ им. Гамалеи Владимир Гущин пояснил, что появление эталона коронавируса позволит повысить точность и достоверность результатов тестов.