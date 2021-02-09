Минздрав внес людей старше 60 лет в приоритетную группу для вакцинации

Министерство здравоохранения расширило перечень граждан, которые должны получать прививки от COVID-19 в первую очередь. В группу с приоритетом 1-го уровня попали лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более.

Приказ, который подписал глава ведомства Михаил Мурашко, опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее к самой приоритетной группе для получения прививок уже были отнесены работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, а также лица, проживающие в организациях социального обслуживания и люди с некоторыми хроническими заболеваниями.

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