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Пандемия коронавируса ,  
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На сайте госуслуг заработала запись на вакцинацию для всех регионов

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

На вакцинацию от коронавирусной инфекции теперь можно будет записаться через портал государственных услуг. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства.

«Раньше это было доступно только в тестовом режиме, но со вчерашнего дня, как мы и обещали, на портале введена специальная форма записи на вакцинацию во всех регионах», — пояснил Мишустин, добавив, что сделать это может «каждый желающий».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что теперь на главной странице сайта госуслуг размещен баннер, по которому можно перейти в раздел с записью на вакцинацию. По его словам, личные данные пользователей портала в заявке автоматически предзаполнены, поэтому дополнительно вводить «практически ничего» не придется.

На сайте надо будет выбрать подходящее время и место, где будут делать прививку. Если в нужной клинике нет мест на ближайшее время, можно будет оставить заявку в листе ожидания.

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О том, что с 31 января появится возможность записаться на прививку через сайт госуслуг, Чернышенко заявлял еще 18 января. На тот момент власти проводили отладку взаимодействия между порталом и информационными системами региональных министерств здравоохранения.

Ранее 1 февраля о появлении возможности зарегистрироваться на вакцинацию на сайте госуслуг сообщали в правительстве Санкт-Петербурга. Записаться на прививку в городе можно также через Единую информационно-справочную службу 122. Там же можно и проконсультироваться по вопросам, связанным с вакцинацией.

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Согласно данным оперативного штаба Москвы, за эти сутки выявлено 17 648 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. У 10% не было клинических проявлений болезни. За сутки от коронавируса умерли 437 человек, выздоровели — 18 169.

К сегодняшнему дню зарегистрировано 3,8 млн случаев заболевания по всей России. За период пандемии умерли 73 619 человек, выздоровели — 3,3 млн.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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