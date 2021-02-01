На сайте госуслуг заработала запись на вакцинацию для всех регионов

Фото: Владислав Шатило / РБК

На вакцинацию от коронавирусной инфекции теперь можно будет записаться через портал государственных услуг. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства.

«Раньше это было доступно только в тестовом режиме, но со вчерашнего дня, как мы и обещали, на портале введена специальная форма записи на вакцинацию во всех регионах», — пояснил Мишустин, добавив, что сделать это может «каждый желающий».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что теперь на главной странице сайта госуслуг размещен баннер, по которому можно перейти в раздел с записью на вакцинацию. По его словам, личные данные пользователей портала в заявке автоматически предзаполнены, поэтому дополнительно вводить «практически ничего» не придется.

На сайте надо будет выбрать подходящее время и место, где будут делать прививку. Если в нужной клинике нет мест на ближайшее время, можно будет оставить заявку в листе ожидания.