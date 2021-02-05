В Москве завершили вакцинацию от COVID-19 в домах престарелых

Фото: Андрей Любимов / РБК

В московских домах престарелых и пансионатах для ветеранов труда завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, говорится в сообщении на сайте столичного департамента труда и соцзащиты.

По ее словам, привились более 9 тыс. человек, это 93% жителей 31-го социального учреждения. Остальные не получили прививку из-за медицинских противопоказаний.

Самому старшему пенсионеру, прошедшему вакцинацию, недавно исполнилось 104 года. Также прививки получили девять пенсионеров старше 100 лет, 338 человек 90 лет, 4 тыс человек старше 60 лет.

За состоянием вакцинированных наблюдают медработники социальных учреждений. Побочные эффекты обнаружили у 1,9% из всего числа привитых. Самыми частыми симптомами были незначительное повышение температуры и болезненные ощущения в месте укола.