Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 75,73 (-0,35) Инвестиции, 04 фев, 14:01
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 90,92 (-0,64) Инвестиции, 04 фев, 14:01
Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника РБК Стиль и LG SIGNATURE, 10:50 В «Порту» сообщили о состоянии игрока после столкновения с Крицюком Спорт, 10:47 Мишустин призвал все страны ЕАЭС подключиться к приложению для поездок Экономика, 10:47 В Москве завершили вакцинацию от COVID-19 в домах престарелых Общество, 10:46 Как бороться с отговорками клиента и в итоге переубедить его: 10 способов Pro, 10:38 DeFi-проект Yearn.Finance потерял $11 млн из-за хакерской атаки Крипто, 10:32 Умер бывший главнокомандующий ВМФ Владимир Высоцкий Общество, 10:22 Эксперты объяснили влияние особенностей организма на выработку антител Общество, 10:22 Ужасный Zoom и рабочий стол вместо обеденного: как вернуться в офис РБК и СберМаркет, 10:21 Клиповое мышление: как меняется потребление информации в XXI веке Экономика инноваций, 10:20  Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Спорт, 10:19 В Москве за год выдали более 60 тысяч водительских удостоверений Авто, 10:09 Госдеп опроверг причастность США к попытке переворота в Турции Политика, 10:09 Менеджеры среднего звена оказались главными виновниками утечек информации Технологии и медиа, 10:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве завершили вакцинацию от COVID-19 в домах престарелых

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В московских домах престарелых и пансионатах для ветеранов труда завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, говорится в сообщении на сайте столичного департамента труда и соцзащиты.

По ее словам, привились более 9 тыс. человек, это 93% жителей 31-го социального учреждения. Остальные не получили прививку из-за медицинских противопоказаний.

Самому старшему пенсионеру, прошедшему вакцинацию, недавно исполнилось 104 года. Также прививки получили девять пенсионеров старше 100 лет, 338 человек 90 лет, 4 тыс человек старше 60 лет.

За состоянием вакцинированных наблюдают медработники социальных учреждений. Побочные эффекты обнаружили у 1,9% из всего числа привитых. Самыми частыми симптомами были незначительное повышение температуры и болезненные ощущения в месте укола.

В середине января московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что почти половина прошедших вакцинацию в столице — люди старше 60 лет.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей Станет ли это десятилетие повторением «ревущих двадцатых» — Bloomberg Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей
коронавирус дом престарелых Москва пандемия вакцина
Материалы по теме
Собянин назвал новые данные привившихся от коронавируса москвичей
Общество
В Подмосковье анонсировали снятие ограничений словами «будет дискотека»
Общество
Гинцбург посоветовал не заниматься спортом после вакцинации от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter