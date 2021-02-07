РФПИ уточнил сроки возможной регистрации «Спутника V» в 25 странах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что вакцина против коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована в 25 странах к концу следующей недели. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину», — сказал Дмитриев. Он отметил, что вакцина уже получила одобрение 19 регуляторов.

Ранее российскую вакцину одобрили в том числе в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Ливане, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа.