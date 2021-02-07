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РФПИ уточнил сроки возможной регистрации «Спутника V» в 25 странах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что вакцина против коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована в 25 странах к концу следующей недели. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

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«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину», — сказал Дмитриев. Он отметил, что вакцина уже получила одобрение 19 регуляторов.

Ранее российскую вакцину одобрили в том числе в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Ливане, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В октябре 2020 года РФПИ подал во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на ускоренную регистрацию и преквалификацию вакцины от коронавируса. После завершения процедуры препарат включат в перечень, который используется международными закупочными организациями.

Также 19 января РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). В феврале ожидается серия экспертиз, подтверждающих безопасность и эффективность препарата. Дмитриев говорил, что «Спутник V» может получить одобрение Евросоюза в марте.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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