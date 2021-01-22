Глава МИД Венгрии заявил о готовности привиться российской вакциной
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто считает неприемлемой политизацию вопроса использования вакцин от коронавируса COVID-19 и готов привиться любым препаратом, одобренным национальным регулятором, включая российский препарат «Спутник V». Об этом он заявил в интервью РБК.
«Честно говоря, для меня не имеет значения, какой препарат будет использован, если он был одобрен национальным регулятором. Китайский, российский, американский — не важно», — сказал министр. По его словам, если будет предложено сделать вакцину российским препаратом, он возражать не будет: «Конечно, нет. Хочу сказать вам одну вещь: около 90% венгров уже хотя бы однажды в своей жизни делали прививку с использованием российского препарата».
Сийярто переболел COVID-19 в ноябре прошлого года, но готов сделать прививку, как только такая возможность станет общедоступной.
В Венгрии почти 357 тыс. зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 при общей численности населения 9,7 млн человек, скончались от вируса 11,8 тыс. человек (по данным Университета Джонса Хопкинса).
Венгрия завершает этап вакцинации от коронавируса COVID-19 персонала медицинских учреждений и домов престарелых, сообщил Сийярто. Теперь страна начинает массовую вакцинацию населения. Первыми на очереди будут граждане старше 60 и люди, страдающие от хронических заболеваний. «Потом уже идут все остальные, включая меня, и я, безусловно, сделаю прививку», — отметил Сийярто. В настоящее время заявку на получение вакцины подали более миллиона венгров, сказал министр.