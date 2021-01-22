Глава МИД Венгрии заявил о готовности привиться российской вакциной

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 12:37
Экс-глава СБР заявил о надежде на медальный подъем после победы Логинова Спорт, 20:33 Профсоюз парикмахеров Нидерландов возмутило поведение Промеса после гола Спорт, 20:29 Как оптимизировать обслуживание и ремонт парка грузовых автомобилей РБК и Gazpromneft, 20:23 Рекорд Ethereum и обвал биткоина. Главные новости недели за 5 минут Крипто, 20:12 РБК Pro: почему «Википедия» нарушает все законы Кремниевой долины Pro, 20:10 В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли пять человек Общество, 20:08 События недели на рынке: возвращение Джека Ма, рекорд Netflix и IPO ЦИАН Инвестиции, 20:07 Российская вакцина в Венгрии, аресты перед митингом. Главные новости РБК Общество, 20:05 Стоит ли покупать Ethereum прямо сейчас Крипто, 20:00 Вылетевший в Москву самолет вернулся в Петербург из-за неисправности Общество, 19:59 Как Элеонора Севенард вошла в число популярных солисток Большого театра РБК Cтиль и Louis Vuitton, 19:54 Белоруссию лишили еще одного международного турнира Спорт, 19:54 Глава МИД Венгрии заявил о готовности привиться российской вакциной Политика, 19:48 Какие криптовалюты покупали инвесторы во время падения биткоина Крипто, 19:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава МИД Венгрии заявил о готовности привиться российской вакциной

Венгрия подписала контракт на поставки российской вакцины и глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что готов сделать прививку. Потребность в российском препарате возникла из-за проблем с закупками вакцин в Евросоюзе
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто считает неприемлемой политизацию вопроса использования вакцин от коронавируса COVID-19 и готов привиться любым препаратом, одобренным национальным регулятором, включая российский препарат «Спутник V». Об этом он заявил в интервью РБК.

«Честно говоря, для меня не имеет значения, какой препарат будет использован, если он был одобрен национальным регулятором. Китайский, российский, американский — не важно», — сказал министр. По его словам, если будет предложено сделать вакцину российским препаратом, он возражать не будет: «Конечно, нет. Хочу сказать вам одну вещь: около 90% венгров уже хотя бы однажды в своей жизни делали прививку с использованием российского препарата».

Video

Сийярто переболел COVID-19 в ноябре прошлого года, но готов сделать прививку, как только такая возможность станет общедоступной.

В Венгрии почти 357 тыс. зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 при общей численности населения 9,7 млн человек, скончались от вируса 11,8 тыс. человек (по данным Университета Джонса Хопкинса).

Венгрия завершает этап вакцинации от коронавируса COVID-19 персонала медицинских учреждений и домов престарелых, сообщил Сийярто. Теперь страна начинает массовую вакцинацию населения. Первыми на очереди будут граждане старше 60 и люди, страдающие от хронических заболеваний. «Потом уже идут все остальные, включая меня, и я, безусловно, сделаю прививку», — отметил Сийярто. В настоящее время заявку на получение вакцины подали более миллиона венгров, сказал министр.

Глава МИДа отметил, что уважает навыки и опыт российских ученых в области медицины и доверяет решению регулятора — Национального института фармакологии и безопасности питания, одобрившего применение российской вакцины. «Он [регулятор] провел тщательное исследование, а его представители дважды проводили осмотр места производства вакцины в России. Проводились встречи с российскими профессионалами [в области медицины] и экспертами. Основываясь на этом опыте, было принято решение одобрить применение вакцины «Спутник» для использования в экстренных условиях», — констатировал министр.

Страны ЕС пожаловались на проблемы с поставками вакцины Pfizer
Общество
Фото:David W Cerny / Reuters

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем

Необходимость импорта вакцин из разных стран возникла из-за того, что система закупок Евросоюза не смогла обеспечить Венгрию необходимым количеством доз препарата, пояснил Сийярто. «Процесс централизованной закупки вакцин Еврокомиссией оказался очень медленным, особенно учитывая крайне высокие ожидания, которые подогревались Европейской комиссией. Получилось, что вместо миллионов единиц препарата, в которых мы нуждаемся, поток поступающих к нам вакцин исчисляется в десятках тысяч. Это позволило нам вакцинировать только 140–150 тыс. человек при общей численности населения в десять миллионов. Это медленный прогресс», — указал министр.

Как заявил Сийярто в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, Венгрия получит 2 млн доз российской вакцины от коронавируса. «Мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для прививания 1 млн граждан. То есть речь идет о потенциально 2 млн доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина», — пояснил он. Сийярто уточнил, что поставки вакцины в Венгрию будут происходить в три этапа. Договор о поставках вакцины «Спутник V» в Венгрию — результат непростых и долгих переговоров между представителями двух стран, сказал Сийярто РБК. Михаил Мурашко, который помимо поста министра здравоохранения занимает должность сопредседателя Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, стал для нас честным и целеустремленным партнером, и в основном именно благодаря ему мы смогли успешно завершить переговоры. Это отличные новости для Венгрии», — отметил глава МИД Венгрии.

Россия и Венгрия заключили договор о поставке вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:sputnikvaccine.com

Поскольку Венгрия входит в Евросоюз, разрешение на использование лекарства также должен предоставить европейский регулятор — Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Препарат, не получивший одобрения EMA, может быть выпущен на рынок в рамках особой процедуры, а страна — участник ЕС, принявшая решение об этом, берет на себя всю ответственность за него. 20 января венгерский Национальный институт фармакологии и безопасности питания завершил изучение данных о «Спутнике V» и дал согласие на допуск препарата к использованию в стране. 22 января Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину, о чем сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

Автор
Евгений Пудовкин
Венгрия Sputnik вакцина МИД
Материалы по теме
Венгрия получит 2 млн доз вакцины «Спутник V»
Общество
В Венгрии регулятор рекомендовал одобрить применение «Спутника V»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter