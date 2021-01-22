Глава МИД Венгрии заявил о готовности привиться российской вакциной

Венгрия подписала контракт на поставки российской вакцины и глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что готов сделать прививку. Потребность в российском препарате возникла из-за проблем с закупками вакцин в Евросоюзе

Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто считает неприемлемой политизацию вопроса использования вакцин от коронавируса COVID-19 и готов привиться любым препаратом, одобренным национальным регулятором, включая российский препарат «Спутник V». Об этом он заявил в интервью РБК.

«Честно говоря, для меня не имеет значения, какой препарат будет использован, если он был одобрен национальным регулятором. Китайский, российский, американский — не важно», — сказал министр. По его словам, если будет предложено сделать вакцину российским препаратом, он возражать не будет: «Конечно, нет. Хочу сказать вам одну вещь: около 90% венгров уже хотя бы однажды в своей жизни делали прививку с использованием российского препарата».

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Сийярто переболел COVID-19 в ноябре прошлого года, но готов сделать прививку, как только такая возможность станет общедоступной.