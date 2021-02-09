Создание вакцин от COVID не вернуло россиянам веру в отечественную науку

Как отмечает Superjob, пользователи сайта, оставлявшие свои отзывы, критиковали научное сообщество за избегание сложных тем и формализм.
Опрос Superjob проводился с 26 января по 1 февраля в 448 населенных пунктах во всех федеральных округах. В нем приняли участие 1600 человек. Отдельный опрос научных сотрудников на тему престижа работы ученых проводился в те же сроки и охватил 500 респондентов.
Накануне стали известны результаты опроса ВЦИОМа, проведенного по случаю Дня российской науки. В соответствии с его результатами 42% россиян заявили, что отечественная наука по темпам развития отстает от мировой. Противоположного мнения придерживаются 26%. При этом главными достижениями за последние десятилетия опрошенные назвали разработку вакцины от коронавируса (16%) и разработки для военных (10%).
Комментируя результаты опроса Superjob, кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин в беседе с РБК отметил, что в стране есть коллективы ученых, которые работают на мировом уровне, публикуются в самых престижных научных журналах и делают важные проекты. «С другой стороны, положение российской науки не самое завидное, если сравнивать, например, с США или Великобританией. Это касается и финансирования науки и числа сильных институтов. Скажем, МГУ может сравниваться с каким-нибудь неплохим американским университетом, но в США университетов такого уровня будут десятки, если не больше», — сказал он.
Панчин признал, что недоверие к науке среди граждан оправданно и объясняется в том числе репутационным кризисом. «Минздрав одобряет и лицензирует препараты, которые совершенно точно не работают. Защищаются диссертации по теологии, в которых в качестве научного метода предлагается «личностный опыт веры». Около 20% ректоров вузов имеют списанные диссертации по данным «Диссернета», премию ТЭФИ дают за фильм о плоской Земле, в РУДН обнаруживают курсы астрологии и кафедры гомеопатии», — пояснил ученый.
По его словам, это приводит к тому, что люди, например, боятся прививаться отечественными вакцинами. «Как быть обывателю, если он не может положиться на государственную экспертизу? Сравните это с США, где регулятор FDA является важным ориентиром по всему миру, как особый «знак качества и безопасности», — сказал он.
По мнению ученого, чтобы повысить доверие людей, нужно активно работать хотя бы по нескольким направлениям:
- решать вопрос с плагиатом в дипломах и диссертациях;
- не допускать дальнейшей клерикализации общества;
- улучшать финансирование для самых сильных групп, работы которых признаются независимыми специалистами на международном уровне, и больше рассказывать о достижениях таких групп.
Филосов Кирилл Мартынов заявил, что на недоверии к российской вакцине сказалась августовская «пиар-история«о том, что «наша вакцина самая лучшая и самая первая». «Сейчас появилась публикация Lancet известная, теперь к вакцине гораздо меньше вопросов. Но это парадоксальная ситуация, когда достижения российских ученых, реальные достижения, используются в первую очередь в пропагандистской деятельности, каких-то дипломатических войнах», — сказал он.
Научный журналист Илья Кабанов считает, что повод для оптимизма все же есть. «Недавно вышло исследование социологов ВШЭ о том, что доля россиян, приветствующих выбор научной карьеры своими детьми, удвоилось за пять лет. Научные профессии становятся привлекательными, так что есть шанс, что больше людей выберут для себя этот путь», — считает он.
По мнению Кабанова, повысить доверие к науке может массовая культура. «Когда в сериалах, книгах и комиксах фигурируют классные ученые, это делает науку востребованной. Когда-то люди шли в науку под влиянием Спока из Star Trek или дока Брауна из «Назад в будущее», потом всех вдохновляли герои сериала «Теория большого взрыва». Когда появится популярный сериал про российских ученых, доверие к ним тоже увеличится», — полагает Кабанов.
Авторы
Артем Филипенок, Евгения Лебедева