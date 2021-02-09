Создание вакцин от COVID не вернуло россиянам веру в отечественную науку

Скепсис в отношении реального положения науки разделяет и значительная часть ученых. Специалисты считают, что виной тому коррупция, лженаука и проблемы с финансированием действительно сильных научных групп

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За последние два года сократилось число россиян, которые оптимистически относятся к тому, в каком состоянии находится отечественная наука. Это стало ясно из результатов опроса, проведенного сервисом Superjob (есть у РБК).

Позитивные оценки зафиксированы у 31% опрошенных против 37% двумя годами ранее. По данным Superjob, число граждан, которые считают, что наука в стране стабильно развивается, снизилось с 33 до 28%. Доля россиян, которые называют свою страну мировым лидером в научных разработках, также сократилась на 1 п. п., с 4% в 2019-м до 3% сейчас.

Еще 23% участников опроса посчитали, что российская наука переживает застой, а 16% уверены, что ее состояние можно охарактеризовать как «полный упадок».

Одним из значимых достижений отечественной науки за последнее время стала разработка вакцин от коронавируса. Россия первой в мире объявила о регистрации соответствующего препарата, а также первой начала масштабную вакцинацию населения. К настоящему времени в стране созданы три вакцины, две из которых — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — уже зарегистрированы. Третий препарат («Ковивак»), как ожидается, может поступить в гражданский оборот в марте.

Уменьшилось (с 57 до 53%) и число граждан, которые считают, что сегодня престижно быть ученым. При этом среди научных сотрудников этот показатель — 38% (в 2019-м было 44%).