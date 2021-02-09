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Создание вакцин от COVID не вернуло россиянам веру в отечественную науку

Скепсис в отношении реального положения науки разделяет и значительная часть ученых. Специалисты считают, что виной тому коррупция, лженаука и проблемы с финансированием действительно сильных научных групп
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За последние два года сократилось число россиян, которые оптимистически относятся к тому, в каком состоянии находится отечественная наука. Это стало ясно из результатов опроса, проведенного сервисом Superjob (есть у РБК).

Позитивные оценки зафиксированы у 31% опрошенных против 37% двумя годами ранее. По данным Superjob, число граждан, которые считают, что наука в стране стабильно развивается, снизилось с 33 до 28%. Доля россиян, которые называют свою страну мировым лидером в научных разработках, также сократилась на 1 п. п., с 4% в 2019-м до 3% сейчас.

Еще 23% участников опроса посчитали, что российская наука переживает застой, а 16% уверены, что ее состояние можно охарактеризовать как «полный упадок».

Одним из значимых достижений отечественной науки за последнее время стала разработка вакцин от коронавируса. Россия первой в мире объявила о регистрации соответствующего препарата, а также первой начала масштабную вакцинацию населения. К настоящему времени в стране созданы три вакцины, две из которых — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — уже зарегистрированы. Третий препарат («Ковивак»), как ожидается, может поступить в гражданский оборот в марте.

Уменьшилось (с 57 до 53%) и число граждан, которые считают, что сегодня престижно быть ученым. При этом среди научных сотрудников этот показатель — 38% (в 2019-м было 44%).

Как отмечает Superjob, пользователи сайта, оставлявшие свои отзывы, критиковали научное сообщество за избегание сложных тем и формализм.

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Фото:Andreas Arnold / DPA / ТАСС

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Опрос Superjob проводился с 26 января по 1 февраля в 448 населенных пунктах во всех федеральных округах. В нем приняли участие 1600 человек. Отдельный опрос научных сотрудников на тему престижа работы ученых проводился в те же сроки и охватил 500 респондентов.

Накануне стали известны результаты опроса ВЦИОМа, проведенного по случаю Дня российской науки. В соответствии с его результатами 42% россиян заявили, что отечественная наука по темпам развития отстает от мировой. Противоположного мнения придерживаются 26%. При этом главными достижениями за последние десятилетия опрошенные назвали разработку вакцины от коронавируса (16%) и разработки для военных (10%).

Репутационный кризис

Комментируя результаты опроса Superjob, кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин в беседе с РБК отметил, что в стране есть коллективы ученых, которые работают на мировом уровне, публикуются в самых престижных научных журналах и делают важные проекты. «С другой стороны, положение российской науки не самое завидное, если сравнивать, например, с США или Великобританией. Это касается и финансирования науки и числа сильных институтов. Скажем, МГУ может сравниваться с каким-нибудь неплохим американским университетом, но в США университетов такого уровня будут десятки, если не больше», — сказал он.

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Фото:Cameron Spencer / Getty Images

Панчин признал, что недоверие к науке среди граждан оправданно и объясняется в том числе репутационным кризисом. «Минздрав одобряет и лицензирует препараты, которые совершенно точно не работают. Защищаются диссертации по теологии, в которых в качестве научного метода предлагается «личностный опыт веры». Около 20% ректоров вузов имеют списанные диссертации по данным «Диссернета», премию ТЭФИ дают за фильм о плоской Земле, в РУДН обнаруживают курсы астрологии и кафедры гомеопатии», — пояснил ученый.

По его словам, это приводит к тому, что люди, например, боятся прививаться отечественными вакцинами. «Как быть обывателю, если он не может положиться на государственную экспертизу? Сравните это с США, где регулятор FDA является важным ориентиром по всему миру, как особый «знак качества и безопасности», — сказал он.

По мнению ученого, чтобы повысить доверие людей, нужно активно работать хотя бы по нескольким направлениям:

  • решать вопрос с плагиатом в дипломах и диссертациях;
  • не допускать дальнейшей клерикализации общества;
  • улучшать финансирование для самых сильных групп, работы которых признаются независимыми специалистами на международном уровне, и больше рассказывать о достижениях таких групп.

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Филосов Кирилл Мартынов заявил, что на недоверии к российской вакцине сказалась августовская «пиар-история«о том, что «наша вакцина самая лучшая и самая первая». «Сейчас появилась публикация Lancet известная, теперь к вакцине гораздо меньше вопросов. Но это парадоксальная ситуация, когда достижения российских ученых, реальные достижения, используются в первую очередь в пропагандистской деятельности, каких-то дипломатических войнах», — сказал он.

Научный журналист Илья Кабанов считает, что повод для оптимизма все же есть. «Недавно вышло исследование социологов ВШЭ о том, что доля россиян, приветствующих выбор научной карьеры своими детьми, удвоилось за пять лет. Научные профессии становятся привлекательными, так что есть шанс, что больше людей выберут для себя этот путь», — считает он.

По мнению Кабанова, повысить доверие к науке может массовая культура. «Когда в сериалах, книгах и комиксах фигурируют классные ученые, это делает науку востребованной. Когда-то люди шли в науку под влиянием Спока из Star Trek или дока Брауна из «Назад в будущее», потом всех вдохновляли герои сериала «Теория большого взрыва». Когда появится популярный сериал про российских ученых, доверие к ним тоже увеличится», — полагает Кабанов.

Авторы
Артем Филипенок, Евгения Лебедева
опрос Superjob российская наука вакцина
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