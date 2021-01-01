Ученые научили нейросеть подсчитывать слонов

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Ученые из Великобритании и Нидерландов обучили нейросеть подсчету слонов в саванне. Данные исследования опубликованы на портале bioRxiv.

Для обнаружения и подсчета диких животных исследователи использовали сверхточную нейронную сеть и спутниковые снимки самого высокого разрешения, сделанные в 2014–2019 годах и в разные периоды: октябрь—декабрь, январь—март, апрель—июнь и июль—сентябрь. В качестве местности для изучения был выбран национальный парк «Эддо-Элефант» в ЮАР, в котором можно наблюдать миграцию слонов как на открытой местности, так и на закрытой — в лесах и зарослях.

Ученые сравнили данные, полученные при подсчете животных нейросетью и человеком. Нейросеть показала лучший результат на закрытой местности — 0,778 балла из 0,9 против 0,73 балла на открытой. Человек показал противоположный результат: 0,80 балла на открытой местности против 0,766 балла на закрытой. Результаты нейросети оказались вполне сопоставимы с возможностями человека, отмечают ученые.