Стали известны сроки ввода в оборот третьей российской вакцины от COVID

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Еще одна вакцина от коронавируса, которую создал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, может поступить в гражданский оборот в марте 2021 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов, передает ТАСС.

«Нашу [вакцину от COVID-19] ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта», — сказал он.

Чернов выразил надежду, что препарат центра обеспечит комплексную защиту всего организма.

Ранее сообщалось, что в Центре им. Чумакова разработали так называемую цельновирионную вакцину. Препарат планировали зарегистрировать в декабре. Однако глава центра Айдар Ишмухаметов позднее сообщил, что регистрация переносится на февраль.