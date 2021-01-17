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Пандемия коронавируса ,  
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Стали известны сроки ввода в оборот третьей российской вакцины от COVID

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Еще одна вакцина от коронавируса, которую создал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, может поступить в гражданский оборот в марте 2021 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов, передает ТАСС.

«Нашу [вакцину от COVID-19] ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта», — сказал он.

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Фото:David W Cerny / Reuters

Чернов выразил надежду, что препарат центра обеспечит комплексную защиту всего организма.

Ранее сообщалось, что в Центре им. Чумакова разработали так называемую цельновирионную вакцину. Препарат планировали зарегистрировать в декабре. Однако глава центра Айдар Ишмухаметов позднее сообщил, что регистрация переносится на февраль.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Это вакцина «Спутник V», разработанная московским Центром им. Н.Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском научном центре «Вектор».

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