Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову разобраться с выплатами зарплат научным сотрудникам. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по науке и образованию. Трансляцию вел канал «Россия 24».

«Что касается уровня заработной платы и ссылки на то, что она была задекларирована, но средства не выделяются — это надо хорошо проверить. Посмотреть как решения принимались на уровне ваших учреждений. Это вопрос я сейчас направлю министру Фалькову и министру Силуанову», — сказал Путин.

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