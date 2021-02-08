Путин назвал создание Россией вакцин от коронавируса крупным успехом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Появление в России сразу трех собственных вакцин от коронавируса стало крупным научным достижением страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия является единственной страной, которой удалось разработать сразу три вакцины. Он отметил, что это «крупный научный успех».

Материал дополняется