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Оставшимся без тепла жителям Подольска предложили отправиться в лагерь

Оставшимся без отопления в Подольске предложили поехать в оздоровительный лагерь
Детей из Климовска направили в оздоровительный лагерь в Наро-Фоминске. Власти предложили разместиться там всем желающим, в чьих домах отключили отопление из-за аварии
Мужчина у жилого дома, оставшегося без отопления и горячей воды
Мужчина у жилого дома, оставшегося без отопления и горячей воды (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Жителям микрорайона Климовск в подмосковном Подольске, в чьи дома еще не восстановили подачу тепла, предложили на время поехать в детский оздоровительный лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске. Об этом каналу «360» сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По словам Каклюгиной, в лагерь уже отправили 110 человек — 95 детей и 15 родителей, такое решение принял глава региона Андрей Воробьев. «Дети разных возрастов, кто-то изъявил желание поехать с маленьким ребенком. Есть мама с ребенком, которому всего лишь годик. В данной ситуации это допустимо, мы это организовываем», — сказала она.

Ранее в Климовске открыли пункты временного размещения на базе спортивного центра «Юность».

В Подольске по решению Путина национализируют завод после ЧП с отоплением
Политика
Мужчина у проходной &laquo;Климовского специализированного патронного завода&raquo;

Более 170 домов в Климовске остались без отопления при 20-градусных морозах из-за прорыва на теплотрассе от котельной на ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) 4 января. Со слов вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, власти почти сутки «находились в неведении», так как КСПЗ — режимный объект, что исключает возможность его контроля с точки зрения подготовки к зиме. В организации, обслуживающей котельную, прошли обыски, ее руководство допросили. Следователи завели несколько уголовных дел, задержаны начальник котельной и гендиректор завода, а также замглавы Подольской администрации. Президент Владимир Путин решил национализировать завод.

7 января ТАСС сообщал со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, что на тот момент в Климовске без тепла оставались149 тыс. человек в 128 домах (по состоянию на 2017 год, по данным агентства РИАМО, численность населения микрорайона составляла 56,2 тыс. человек). В ночь на 9 января подачу тепла возобновили в 69 домах, сообщал Воробьев.

С отключением отопления столкнулись жители и других населенных пунктов в Подмосковье — Солнечногорска, Балашихи, Лобни, Химок, Дмитрова. Как сообщили в МЧС, по состоянию на 9 января система центрального отопления восстановлена в 116 многоквартирных домах в области.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Подольск Подмосковье отопление детский лагерь
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