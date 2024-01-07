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Для жителей Подольска открыли пункт временного размещения

В Подольске открыли пункт временного размещения из-за ЧП с отоплением

На базе спортивного центра «Юность» в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске открыли пункт временного пребывания для жителей города, оставшихся без отопления. Об этом в телеграм-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

«Пока идут аварийные работы, в микрорайоне организовали пункт временного размещения в спортивном центре «Юность». Всем, кому нужно, раздаем обогреватели, дополнительные пледы, были запросы на продукты, две семьи размещены в муниципальной гостинице», — написал Артамонов.

По его словам, сейчас на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной меняют запорную арматуру, что позволит вернуть тепло в 33 дома. В ближайшее время запланирован запуск отопления в дома по Симферопольской улице, проспекту 50-летия Октября и по улице Мичурина.

Воробьев назвал тяжелой ситуацию после ЧП с отоплением в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал тяжелой ситуацию с отоплением в Климовске после аварии на частной котельной. По его словам, в результате ЧП 170 домов в Климовске остались без отопления. К ликвидации последствий аварии привлекли специалистов из других районов области.

Тепло в микрорайон поступало с котельной на Климовском патронном заводе, но 4 января там произошел гидравлический удар в котле, в результате чего прорвало теплотрассу. Вице-губернатор региона Евгений Хромушин рассказал, что власти Московской области почти сутки «находились в неведении» по поводу ситуации с теплоснабжением в домах в Климовске, так как Климовский патронный завод является режимным объектом, что исключает возможность его контроля с точки зрения подготовки к зиме.

В городе действует локальный режим чрезвычайной ситуации, а местным жителям пообещали пересчитать квитанции за коммунальные услуги.

Следственный комитет проводит проверки ситуации с отключением света и отопления в ряде подмосковных городов.

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