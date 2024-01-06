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СК начал проверки после отключения отопления в Подмосковье

СК начал проверки после отключения света и отопления в городах Подмосковья
Проблемы с отоплением и электроснабжением возникли из-за морозов в целом ряде городов Московской области
Обстановка в&nbsp; городском&nbsp;округе&nbsp;Солнечногорск
Обстановка в  городском округе Солнечногорск (Фото: ka_mikhalkov / VK)

Следственные органы начали проверять все сообщения о нарушениях прав граждан, оставшихся без энергоснабжения в Подмосковье. Как сообщили в региональном СК, соответствующее поручение руководителю ГСУ СК по Московской области Александру Старикову дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Отмечается, что сначала проверка по факту ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей (ст. 215.1 УК РФ) началась в городском округе Чехов. Далее были организованы проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

В подмосковном СК признали, что чрезвычайная ситуация наблюдается также в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Там температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования.

Фото: GrArtamonov / Telegram
Фото: GrArtamonov / Telegram
Фото: GrArtamonov / Telegram

Утром 6 января стало известно, что локальный режим ЧС в связи с многодневным отсутствием отопления в Климовске ввели в Подольском городском округе. Соответствующее решение было принято после заседания комиссии, в которую вошли в том числе сотрудники прокуратуры.

Вечером 31 декабря и 1 января в столичном регионе было зафиксировано резкое падение температуры. Сильные морозы привели к прорывам теплотрасс, поломкам в котельных. Два дня на отсутствие отопления жаловались жители целого ряда населенных пунктов под Чеховом, трубу с горячей водой прорвало в Химках, лопнули трубы в подъездах в Солнечногорске, Электростали.

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Подмосковье Следственный комитет
Материалы по теме
Прокуратура начала проверку после перебоев с подачей тепла в Подмосковье
Общество
В Подольске ввели локальный режим ЧС из-за отсутствия отопления
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