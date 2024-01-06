Вице-губернатор: власти почти сутки не знали о ЧП с теплом в Подольске

Власти заявили, что почти сутки не знали о ЧП с теплом в Климовске

Вице-губернатор Хромушин объяснил проблему с теплоснабжением тем, что «ситуация была скрыта». Авария произошла в котельной Климовского патронного завода, обеспечивающей теплом микрорайон в Подольске, сам завод — режимный объект

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Власти Московской области почти сутки «находились в неведении» по поводу ситуации с теплоснабжением в домах в Климовске (микрорайон в Подольске), заявил вице-губернатор региона Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства.

В котельной Климовского патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, произошел гидравлический удар. Его вызвал скачок напряжения на теплосети. По словам Хромушина, почти весь Климовск отапливается одной ведомственной котельной местного патронного завода.

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«Объект режимный, поэтому с точки зрения подготовки к зиме мы не можем его контролировать. Здесь было отключение электричества, после этого последовал гидроудар. Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области. Практически сутки мы находились в неведении. Спасибо жителям, которые, в том числе, через соцсети сообщили, что у них нет тепла. После того, как мы поняли ситуацию, развернули штаб», — объяснил вице-губернатор.

Об аварии было доложено губернатору Андрею Воробьеву, он поручил ввести ЧС. Чиновник пообещал, что к утру в основную часть домов в Климовске подадут тепло.

Всего из-за аварии пострадали 173 дома, уточнили власти. Сейчас теплоснабжение восстановлено в 45.

Из-за аварии в котельной, расположенной на патронном заводе, у жителей Климовска двое суток не было тепла. Днем 6 января глава Подольска Григорий Артамонов отчитался о «стабилизации» работы котельной.

Проблемы с теплоснабжением начались после того, как в четверг, 4 января, прорвало теплотрассу. Кроме того, технические неполадки выявили в работе котла на Климовском патронном заводе, от которого поступает тепло в микрорайон. Из-за того, что завод — режимный объект, специалисты не сразу смогли приступить к ремонту. В субботу власти городского округа установили локальный режим ЧС из-за отсутствия отопления в Климовске.

После отключения света и отопления из-за морозов в ряде подмосковных городов СК начал проверки.