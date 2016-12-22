Минобороны предупредило об угрозе атак дронов боевиков в любой стране

Изучение захваченных при атаке на российские базы в Сирии дронов показало, что благодаря полученным из-за границы технологиям боевики имеют возможность атаковать с расстояний свыше 100 км

Фото: Министерство обороны России

Первая массовая атака с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, которую боевики провели в начале января 2018 года на российские военные объекты в Сирии, закончилась безрезультатно, однако изучение захваченных при ее отражении дронов доказало, что благодаря помощи из-за рубежа боевики получили возможность наносить удары с больших расстояний, что может быть использовано для совершения терактов «в любой стране», говорится в сообщении Минобороны России.

«Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны пояснили, что в атаке на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус в ночь с 5 на 6 января участвовали 13 БПЛА. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные российским специалистам из подразделений радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль. Три из них взорвались при посадке, а еще три удалось посадить и захватить невредимыми, после чего их изучением занялись эксперты.

Фото: Министерство обороны России

«Техническая экспертиза захваченных летательных аппаратов показала, что подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 км», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что БПЛА террористов оказались оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты, а в несомых ими СВУ использовались взрыватели иностранного производства.

Фото: Министерство обороны России

«В настоящее время компетентными российскими специалистами устанавливаются каналы поставки террористам данных технологий и устройств, а также изучаются тип и происхождение взрывчатых смесей, использованных для СВУ», — говорится в сообщении.

В Минообороны заверили, что материального ущерба российским объектам атака дронов не нанесла, пострадавших при ее отражении также не оказалось.