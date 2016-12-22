Пентагон заявил о доступности использованных для атаки на Хмеймим дронов

Технологии и устройства, которые были использованы боевиками для атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, «легко доступны на открытом рынке». Об этом представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй сообщил «РИА Новости».
«Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики (запрещенной в России террористической группировки. — РБК) «Исламское государство», — также добавил он, подчеркнув, что «эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке». «И это повод для беспокойства», — заметил Рэнкин-Гэллоуэй.
О том, что российским военнослужащим в ночь с 5 на 6 января удалось предотвратить беспилотное нападение на базу Хмеймим стало известно накануне. Об этом тогда сообщили представители Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. 8 января эту информацию подтвердило российское Минобороны. Инцидент в военном ведомстве описали как «массовую атаку боевиков с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». При этом «инженерные решения», которыми пользовались террористы, «могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах», подчеркнули в министерстве.
Замглавы оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич позже заявил, что в атаке беспилотников на российские военные объекты в Сирии, по его мнению, прослеживается работа спецслужб США.