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Общество ,  
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После стрельбы в брянской гимназии возбудили дело о халатности

Прокуратура: возбуждено дело о халатности после стрельбы в гимназии в Брянске
Это второе дело, возбужденное после стрельбы, первое СК завел по статье об убийстве двух или более лиц. Baza также писал, что против отца открывшей огонь школьницы завели дело о небрежном хранении оружия
Фото: Надежда Михеева / ТАСС
Фото: Надежда Михеева / ТАСС

После стрельбы в брянской гимназии № 5 возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК, предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве полагают, что открывшая стрельбу ученица школы смогла пронести оружие, так как имевшийся в заведении металлодетектор «со входа был убран».

«Таким образом, не осуществлялся контроль посетителей в части воспрепятствования проносу запрещенных предметов. Это создало условия для прохода ученицы 8 класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием», — сказано в сообщении.

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Брянска
Общество
Фото:Андрей Мазунин / РИА Новости

Это второе уголовное дело, возбужденное после произошедшего. Первое Следственный комитет завел по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса гимназии в Брянске принесла на урок биологии помповое ружье, принадлежащее ее отцу, и выстрелила в нескольких школьников. В результате стрельбы пострадали пять подростков, двое, включая нападавшую, погибли. Пострадавших решили перевезти на лечение в Москву, двое из них находятся в тяжелом состоянии, трое — средней степени тяжести.

Ученики гимназии рассказали РБК, что открывшая стрельбу школьница подвергалась буллингу со стороны одноклассников, она выстрелила в мальчиков, которые над ней подшучивали.

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Как сообщил представитель полиции, который присутствовал на заседании антитеррористической комиссии с главой города Александром Макаровым, в гимназии № 5 в ноябре проходили проверки безопасности. Учебное заведение охраняли сотрудники ЧОП, кроме того, там работали видеосистема и тревожная кнопка, а педагоги планово проходили антитеррористические учения.

По информации «РИА Новости» и телеграм-канала Mash, глава ЧОП и охранница были задержаны. Речь идет о гендиректоре ЧОП «Экскалибур» Сергее Поддубном и сотруднице охраны Галине Чертковой, уточнил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, задержали отца открывшей стрельбу девочки. На мужчину завели дело о небрежном хранении оружия, сообщила Baza.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Брянск стрельба в школе уголовное дело халатность

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