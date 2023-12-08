Прокуратура: возбуждено дело о халатности после стрельбы в гимназии в Брянске

После стрельбы в брянской гимназии возбудили дело о халатности

Это второе дело, возбужденное после стрельбы, первое СК завел по статье об убийстве двух или более лиц. Baza также писал, что против отца открывшей огонь школьницы завели дело о небрежном хранении оружия

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

После стрельбы в брянской гимназии № 5 возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК, предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве полагают, что открывшая стрельбу ученица школы смогла пронести оружие, так как имевшийся в заведении металлодетектор «со входа был убран».

«Таким образом, не осуществлялся контроль посетителей в части воспрепятствования проносу запрещенных предметов. Это создало условия для прохода ученицы 8 класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием», — сказано в сообщении.

Это второе уголовное дело, возбужденное после произошедшего. Первое Следственный комитет завел по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса гимназии в Брянске принесла на урок биологии помповое ружье, принадлежащее ее отцу, и выстрелила в нескольких школьников. В результате стрельбы пострадали пять подростков, двое, включая нападавшую, погибли. Пострадавших решили перевезти на лечение в Москву, двое из них находятся в тяжелом состоянии, трое — средней степени тяжести.

Ученики гимназии рассказали РБК, что открывшая стрельбу школьница подвергалась буллингу со стороны одноклассников, она выстрелила в мальчиков, которые над ней подшучивали.

Как сообщил представитель полиции, который присутствовал на заседании антитеррористической комиссии с главой города Александром Макаровым, в гимназии № 5 в ноябре проходили проверки безопасности. Учебное заведение охраняли сотрудники ЧОП, кроме того, там работали видеосистема и тревожная кнопка, а педагоги планово проходили антитеррористические учения.

По информации «РИА Новости» и телеграм-канала Mash, глава ЧОП и охранница были задержаны. Речь идет о гендиректоре ЧОП «Экскалибур» Сергее Поддубном и сотруднице охраны Галине Чертковой, уточнил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, задержали отца открывшей стрельбу девочки. На мужчину завели дело о небрежном хранении оружия, сообщила Baza.