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Общество ,  
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В полиции сообщили о проверках в брянской школе, где произошла стрельба

МВД заявило о проводившихся проверках в школе в Брянске, где произошла стрельба
Фото: Надежда Михеева / ТАСС
Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Брянская гимназия № 5, где утром произошла стрельба, как и другие школы города, охранялась сотрудниками ЧОП, в ноябре там проходили проверки безопасности. Об этом рассказал представитель полиции, который присутствовал на заседании антитеррористической комиссии с главой города Александром Макаровым.

«Представитель полиции доложил, что во всех школах были в ноябре проведены комиссионные проверки безопасности. Гимназия, как и другие школы Брянска, охранялась сотрудниками ЧОП», — говорится в сообщении.

В гимназии также были и другие необходимые условия безопасности — работала видеосистема, «тревожная кнопка», педагоги планово проходили антитеррористические учения, где тренировались, как действовать в экстремальных ситуациях.

«На заседании силовики высказали мнение, что в целом, взрослые в этой ситуации повели себя адекватно и выполнили все инструкции», — добавили в пресс-службе городской администрации.

Кремль рассказал, что нужно определить после стрельбы в брянской школе
Общество
Дмитрий Песков

Утром 7 декабря ученица восьмого класса гимназии в Брянске принесла на урок биологии помповое ружье, принадлежавшее ее отцу, и выстрелила в нескольких школьников. Затем она покончила с собой. В результате стрельбы пострадали пятеро подростков, двое, включая стрелявшую, — погибли.

Источник ТАСС из оперативных служб и издание «Подъем» писали, что в школе была рамка металлоискателя, но она не работала. В Кремле, комментируя произошедшее, заявили, что сначала нужно определить, почему не сработали меры, которые уже были приняты, прежде чем разрабатывать новые.

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Теги
Брянск Брянская область стрельба охрана ЧОП

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