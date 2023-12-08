В Брянске задержали отца стрелявшей в школе девочки, директора ЧОП и охранницу

В Брянске задержали отца стрелявшей в школе девочки и охранницу

По данным госагентства, были задержаны гендиректор ЧОП «Экскалибур» Сергей Поддубный и сотрудница охраны Галина Черткова, а также отец стрелявшей девочки. На него завели дело о небрежном хранении оружия, сообщила Baza

Сотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске (Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости)

После стрельбы в брянской школе задержаны глава ЧОП и охранница, сообщили «РИА Новости» и Mash. Источник агентства сказал, что задержан также отец девочки, открывшей стрельбу. По данным Baza, на мужчину завели дело о небрежном хранении оружия.

Собеседник агентства уточнил, что задержали гендиректора ЧОП «Экскалибур» Сергея Поддубного и сотрудницу охраны Галину Черткову.

Фото: Hinshtein / Telegram

РБК направил запрос в пресс-службу УМВД по Брянской области и в пресс-службу регионального управления СК.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса гимназии в Брянске принесла на урок биологии помповое ружье, принадлежащее ее отцу, и выстрелила в нескольких школьников. В результате стрельбы пострадали пять подростков, двое, включая стрелявшую, погибли. Пострадавших решили перевезти на лечение в Москву.

Ученики гимназии рассказали РБК, что открывшая стрельбу школьница подвергалась буллингу со стороны одноклассников, она выстрелила в мальчиков, которые над ней подшучивали. Депутат Госдумы Александр Хинштейн причиной стрельбы назвал халатное отношение к хранению огнестрельного оружия.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). В гимназии № 5 в ноябре проходили проверки безопасности, сообщил представитель полиции, который присутствовал на заседании антитеррористической комиссии с главой города Александром Макаровым. Она охранялась сотрудниками ЧОП, там работали видеосистема и тревожная кнопка, а педагоги планово проходили антитеррористические учения.