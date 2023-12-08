Минздрав: двое пострадавших при стрельбе в брянской школе в тяжелом состоянии

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Брянска

Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости

Двое подростков, пострадавших в результате стрельбы в брянской школе и эвакуированных в Москву, находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Пострадавшие получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице, одного из них оперируют, добавил он.

Оставшиеся трое подростков, по словам Кузнецова, находятся в состоянии средней степени тяжести, их поместили в медицинские учреждения Брянска для стационарного лечения. Угрозы их жизням нет, уточнил помощник министра.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса гимназии в Брянске принесла на урок биологии помповое ружье, принадлежащее ее отцу, и выстрелила в нескольких школьников. В результате стрельбы пострадали пять подростков, двое, включая стрелявшую, погибли. Пострадавших решили перевезти на лечение в Москву.

Ученики гимназии рассказали РБК, что открывшая стрельбу школьница подвергалась буллингу со стороны одноклассников, она выстрелила в мальчиков, которые над ней подшучивали.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). «РИА Новости» и телеграм-канал Mash писали, что правоохранители после произошедшего задержали главу ЧОП и охранницу. Источник агентства также сказал, что задержали и отца открывшей стрельбу девочки. По информации Baza, против мужчины завели дело о небрежном хранении оружия.