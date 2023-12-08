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Общество ,  
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Брянска

Минздрав: двое пострадавших при стрельбе в брянской школе в тяжелом состоянии
Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости
Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости

Двое подростков, пострадавших в результате стрельбы в брянской школе и эвакуированных в Москву, находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Пострадавшие получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице, одного из них оперируют, добавил он.

Оставшиеся трое подростков, по словам Кузнецова, находятся в состоянии средней степени тяжести, их поместили в медицинские учреждения Брянска для стационарного лечения. Угрозы их жизням нет, уточнил помощник министра.

В Брянске задержали отца стрелявшей в школе девочки и охранницу
Общество
Сотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске

Утром 7 декабря ученица восьмого класса гимназии в Брянске принесла на урок биологии помповое ружье, принадлежащее ее отцу, и выстрелила в нескольких школьников. В результате стрельбы пострадали пять подростков, двое, включая стрелявшую, погибли. Пострадавших решили перевезти на лечение в Москву.

Ученики гимназии рассказали РБК, что открывшая стрельбу школьница подвергалась буллингу со стороны одноклассников, она выстрелила в мальчиков, которые над ней подшучивали.

«Ее буллили». Очевидцы — о стрельбе в брянской гимназии
Общество
Фото:Надежда Михеева / ТАСС

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СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). «РИА Новости» и телеграм-канал Mash писали, что правоохранители после произошедшего задержали главу ЧОП и охранницу. Источник агентства также сказал, что задержали и отца открывшей стрельбу девочки. По информации Baza, против мужчины завели дело о небрежном хранении оружия.

Теги
Брянск пострадавшие стрельба в школе Минздрав

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В Брянске задержали отца стрелявшей в школе девочки и охранницу
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В полиции сообщили о проверках в брянской школе, где произошла стрельба
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Пострадавших при стрельбе в гимназии в Брянске эвакуируют в Москву
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