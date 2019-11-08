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Генпрокуратура нашла у Шестуна имущество еще на 1 млрд руб.
По словам официального представителя ведомства, часть выявленных активов ранее была продана. В ближайшее время Генпрокуратура планирует направить иск в Серпуховский суд
Александр Шестун (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

На изъятии у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна имущества на 10 млрд руб. Генпрокуратура не остановится, уже в ближайшее время она планирует направить в Серпуховский городской суд новый иск о передаче в доход государства активов общей стоимостью свыше 1 млрд руб.

В сообщении ведомства, поступившем в РБК, отмечается, что при подготовке и рассмотрении судом первого иска не было известно о покупке Шестуном и действовавшими под его руководством лицами 858 объектов недвижимости, в том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе общей площадью более 3 млн кв. м.

«Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении дорогостоящего имущества в договорах умышленно и кратно занижалась его стоимость. При этом информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Шестуном скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве добавили, что часть этих активов уже продана третьим лицам, а вырученные деньги были «обращены Шестуном в свою пользу и пользу близких лиц».

В январе 2019 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной говорил, что ведомство подало к Шестуну, его родным и ряду соответчиков иск об изъятии в доход государства имущества общей стоимостью 10 млрд руб. По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

В апреле Красногорский суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры.

Шестуна задержали в июне 2018 года и обвинили в мошенничестве, отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности. В июле 2019 года следствие было предъявлено в окончательной редакции, в деле упоминались два эпизода — первый касается выделения участков под строительство торгового центра в деревне Борисово, а второй — о получении взятки в размере 10 млн руб. за покровительство.

Александр Шестун считает, что дело было возбуждено после того, как он опубликовал на YouTube видеообращение к президенту России, в котором сообщил об угрозах в свой адрес, поступивших ему от высокопоставленных чиновников и силовиков. Шестун говорил, что его собеседники вынуждали его подать в отставку из-за протестов против приема на полигоне «Лесная» мусора из Москвы.

Экс-глава Серпуховского района жаловался на избиения и нарушение его прав. В июле прошлого года он объявлял голодовку, а в августе его госпитализировали, после чего он прекратил ее из-за ухудшения самочувствия. Впоследствии он возобновлял и вновь прекращал голодовку, а также совершил попытку самоубийства в СИЗО.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Генпрокуратура, Александр Шестун, имущество
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