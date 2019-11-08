Генпрокуратура нашла у Шестуна имущество еще на 1 млрд руб.

По словам официального представителя ведомства, часть выявленных активов ранее была продана. В ближайшее время Генпрокуратура планирует направить иск в Серпуховский суд

Александр Шестун (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

На изъятии у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна имущества на 10 млрд руб. Генпрокуратура не остановится, уже в ближайшее время она планирует направить в Серпуховский городской суд новый иск о передаче в доход государства активов общей стоимостью свыше 1 млрд руб.

В сообщении ведомства, поступившем в РБК, отмечается, что при подготовке и рассмотрении судом первого иска не было известно о покупке Шестуном и действовавшими под его руководством лицами 858 объектов недвижимости, в том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе общей площадью более 3 млн кв. м.

«Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении дорогостоящего имущества в договорах умышленно и кратно занижалась его стоимость. При этом информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Шестуном скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве добавили, что часть этих активов уже продана третьим лицам, а вырученные деньги были «обращены Шестуном в свою пользу и пользу близких лиц».

В январе 2019 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной говорил, что ведомство подало к Шестуну, его родным и ряду соответчиков иск об изъятии в доход государства имущества общей стоимостью 10 млрд руб. По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.