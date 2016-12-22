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В Кремле пообещали ознакомиться с обращением главы Серпуховского района
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В Кремле пообещали ознакомиться с обращением главы Серпуховского района
«Мусорное» дело, 13:07
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В Кремле пообещали ознакомиться с обращением главы Серпуховского района

В Кремле сообщили, что знают об обращении главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к президенту, но еще не посмотрели его. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я, к сожалению, ничего не могу сказать. Я читал в СМИ, что есть такое обращение. Пока не было времени ознакомиться, но я это сделаю», — сказал Песков.

Накануне, 19 апреля, на YouTube было опубликовано обращение Шестуна, в котором он рассказал, что на него оказывается давление в связи с протестами против размещения «гигантского потока московского мусора» на полигоне твердых бытовых отходов «Лесная».

9 апреля Шестун рассказал РБК, что около 20 сотрудников ФСБ провели выемку документов в администрации Серпуховского района. Документы касались выделения земли в собственность или аренду, например, для жилищного строительства», — сказал Шестун. 11 апреля он сообщил, что Арбитражный суд Подмосковья постановил закрыть полигон «Лесная».

Ситуация со свалками в Подмосковье обострилась, после того как несколько десятков детей отравились в начале марта свалочным газом с полигона «Ядрово» под Волоколамском. После этого в Московской области прошли митинги за закрытие свалок. Губернатор Андрей Воробьев пообещал привлечь 20 млрд руб. на рекультивацию мусорных полигонов.

Теги: Дмитрий Песков , Подмосковье , видеообращение
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