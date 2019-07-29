Шестуна вернули из психиатрической больницы в «Матросскую тишину»

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток, перевели из психиатрического отделения в «Бутырке» в больницу СИЗО «Матросская тишина». Об этом РБК сообщила его жена Юлия.

По ее словам, врачи оценивают состояние Шестуна как тяжелое. «Не допустили к нему сегодня даже адвокатов, представив справку о состоянии его здоровья», — рассказала она.

Супруга добавила, что 30 июля в Мосгорсуде будет рассматриваться апелляция защитников Шестуна на продление его ареста. По ее словам, заседание должно было состояться 25 июля, однако его перенесли «под предлогом выяснения состояния Шестуна».

Экс-главу Серпуховского района задержали в июне 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, отмывании денег и получении взятки в размере 9,9 млн руб. После ареста Шестун несколько раз объявлял голодовку и пытался покончить с собой в СИЗО, жалуясь на избиения. В июне 2019 года во время заседания суда он порезал себе вены в знак протеста.