Жена голодающего Шестуна заявила о его переводе в реанимацию при СИЗО

Жена голодающего Шестуна заявила о его переводе в реанимацию при СИЗО

Арестованного по обвинениям в коррупции экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в тяжелом состоянии перевели в реанимацию при СИЗО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на жену бывшего чиновника Юлию Шестун.

Экс-глава Серпуховского района уже более двух месяцев держит голодовку. Шестун ограничил потребление жидкости, врачи оценивают его состояние как тяжелое. «Врачи рассматривали вариант выйти в суд с требованием принудительного лечения и кормления. По данным правозащитников, его навещавших, Шестун был переведен в реанимацию «Матросской Тишины», — заявила супруга Шестуна (цитата по «РИА Новости»).

После ареста Шестун несколько раз объявлял голодовку и пытался покончить с собой в СИЗО. В июле 2019 года в знак протеста экс-чиновник порезал себе вены на заседании суда. В июле его перевели в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева (Кащенко), однако там Шестуна не приняли, после чего отправили в психиатрическое отделение в СИЗО «Бутырка». Позже его вернули в больницу СИЗО «Матросская Тишина».