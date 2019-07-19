Следствие предъявило Шестуну обвинение в окончательной редакции

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Об этом «РИА Новости» сообщила его супруга Юрия Шестун.

«Предъявленная окончательная редакция обвинения аналогична той, что предъявлялась следователями ранее. Речь идет о двух эпизодах», — сказала она.

Шестун добавила, что первый касается выделения участков под строительство торгового центра в деревне Борисово, а второй — о получении взятки в размере 10 млн руб. за покровительство.

По ее словам, последний вырос из показаний бывшего директора департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики района Татьяны Гришиной.