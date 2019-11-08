Губернатор Югры попросила чиновников не критиковать власть в соцсетях

В декабре 2018 года источники РБК сообщали, что администрация президента рекомендовала регионам ввести должности ответственных за интернет-коммуникации при губернаторах, на которых будет возложена ответственность за риски и оперативное реагирование на проблемы в соцсетях.

Публикации российских чиновников и сотрудников госкомпаний в социальных сетях сами нередко становились причиной проблем. Так, например, в 2014 году замминистра экономического развития Сергей Беляков был уволен после того, как на своей странице в Facebook попросил прощения за решение об изъятии пенсионных накоплений за 2015 год. В сентябре 2018 года глава Карелии Артур Парфенчиков извинился за «эмоциональную реакцию» во время переписки в сети «ВКонтакте» с жительницей поселка Суоёки.

В марте 2019 года дочернее предприятие «Роскосмоса» «Агат» уволило своего сотрудника Станислава Жаркова после того, как Telegram-канал «Медиатехнолог» опубликовал скриншот комментария Жаркова, в котором он назвал жителей хрущевок «скотобазой».

В марте глава правительства России провел во «ВКонтакте» онлайн-конференцию, в ходе которой заявил, что чиновникам необходимо учиться общаться в соцсетях и быть готовыми к критике. «Если ты представляешь власть, неважно, на каком уровне, на уровне села или на уровне государства, федерального правительства, ты должен быть готов к тому, что тебя не будут хвалить, а тебя будут ругать и говорить о том, что вот это не работает, это неправильно, здесь вы приняли дурацкое решение, мы ждём совершенно другого... Если ты готов к тому, что будет такой поток, то тогда в социальных сетях присутствовать можно. Если ты к этому не готов, тогда лучше отвечать в бумажной форме, что называется», — сказал тогда Медведев.

29 марта 2019 года в России вступил в силу закон об ответственности за оскорбление в интернете власти и госсимволов. В соответствии с ним с нарушителя может быть взят штраф в размере до 300 тыс. руб. Первый штраф в размере 30 тыс. руб. по новому закону был назначен в апреле жителю Новгородской области, который на своей странице «ВКонтакте» нецензурно отозвался о президенте России Владимире Путине.

В ходе прямой линии Путин в июне заявил, что при использовании нового закона никто не имеет права злоупотреблять его нормами, «для того чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня».