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Губернатор Югры попросила чиновников не критиковать власть в соцсетях
Рекомендации о том, как вести себя чиновникам в соцсетях, добавлены в Кодекс этики и служебного поведения госслужащих Ханты-Мансийского автономного округа

Чиновникам в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре официально рекомендовали воздерживаться и за пределами рабочего места от поступков и высказываний, способных вызвать сомнение в их порядочности, а также причинить вред репутации и авторитету государственных органов.

Соответствующая поправка внесена постановлением губернатора Натальи Комаровой в региональный Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих.

Особое внимание в постановлении уделяется поведению чиновников в социальных сетях. Имеющим собственные аккаунты госслужащим рекомендовано:

  • следовать общепринятым нравственно-этическим принципам;
  • не использовать ненормативную лексику, как в публикациях, так и в комментариях;
  • воздерживаться от высказываний, выражающих неприязненное отношение к отдельным гражданам либо их группам;
  • не раскрывать в соцсетях государственных тайн или информации для служебного пользования, а также не публиковать любые другие данные, обнародование которых «может повлечь негативные последствия для гражданских служащих и государственных органов».

Кроме того, чиновникам рекомендуется не вступать в социальных сетях в группы, где публикуются материалы, содержащие критику власти и существующего конституционного строя либо порочащие честь и достоинство человека и чувства граждан. Они также не должны публиковать подобные материалы на своих страницах и «поддерживать» их. Что именно понимается под «поддержкой», в документе не разъясняется, однако речь может идти в том числе об отказе от лайков и репостов таких материалов и публикации одобряющих их комментариев.

В декабре 2018 года источники РБК сообщали, что администрация президента рекомендовала регионам ввести должности ответственных за интернет-коммуникации при губернаторах, на которых будет возложена ответственность за риски и оперативное реагирование на проблемы в соцсетях.

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Публикации российских чиновников и сотрудников госкомпаний в социальных сетях сами нередко становились причиной проблем. Так, например, в 2014 году замминистра экономического развития Сергей Беляков был уволен после того, как на своей странице в Facebook попросил прощения за решение об изъятии пенсионных накоплений за 2015 год. В сентябре 2018 года глава Карелии Артур Парфенчиков извинился за «эмоциональную реакцию» во время переписки в сети «ВКонтакте» с жительницей поселка Суоёки.

В марте 2019 года дочернее предприятие «Роскосмоса» «Агат» уволило своего сотрудника Станислава Жаркова после того, как Telegram-канал «Медиатехнолог» опубликовал скриншот комментария Жаркова, в котором он назвал жителей хрущевок «скотобазой».

В марте глава правительства России провел во «ВКонтакте» онлайн-конференцию, в ходе которой заявил, что чиновникам необходимо учиться общаться в соцсетях и быть готовыми к критике. «Если ты представляешь власть, неважно, на каком уровне, на уровне села или на уровне государства, федерального правительства, ты должен быть готов к тому, что тебя не будут хвалить, а тебя будут ругать и говорить о том, что вот это не работает, это неправильно, здесь вы приняли дурацкое решение, мы ждём совершенно другого... Если ты готов к тому, что будет такой поток, то тогда в социальных сетях присутствовать можно. Если ты к этому не готов, тогда лучше отвечать в бумажной форме, что называется», — сказал тогда Медведев.

29 марта 2019 года в России вступил в силу закон об ответственности за оскорбление в интернете власти и госсимволов. В соответствии с ним с нарушителя может быть взят штраф в размере до 300 тыс. руб. Первый штраф в размере 30 тыс. руб. по новому закону был назначен в апреле жителю Новгородской области, который на своей странице «ВКонтакте» нецензурно отозвался о президенте России Владимире Путине.

В ходе прямой линии Путин в июне заявил, что при использовании нового закона никто не имеет права злоупотреблять его нормами, «для того чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня».

Автор: Евгений Калюков
Теги: ХМАО, социальные сети
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