Губернатор Югры попросила чиновников не критиковать власть в соцсетях

Чиновникам в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре официально рекомендовали воздерживаться и за пределами рабочего места от поступков и высказываний, способных вызвать сомнение в их порядочности, а также причинить вред репутации и авторитету государственных органов.
Соответствующая поправка внесена постановлением губернатора Натальи Комаровой в региональный Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих.
Особое внимание в постановлении уделяется поведению чиновников в социальных сетях. Имеющим собственные аккаунты госслужащим рекомендовано:
- следовать общепринятым нравственно-этическим принципам;
- не использовать ненормативную лексику, как в публикациях, так и в комментариях;
- воздерживаться от высказываний, выражающих неприязненное отношение к отдельным гражданам либо их группам;
- не раскрывать в соцсетях государственных тайн или информации для служебного пользования, а также не публиковать любые другие данные, обнародование которых «может повлечь негативные последствия для гражданских служащих и государственных органов».
Кроме того, чиновникам рекомендуется не вступать в социальных сетях в группы, где публикуются материалы, содержащие критику власти и существующего конституционного строя либо порочащие честь и достоинство человека и чувства граждан. Они также не должны публиковать подобные материалы на своих страницах и «поддерживать» их. Что именно понимается под «поддержкой», в документе не разъясняется, однако речь может идти в том числе об отказе от лайков и репостов таких материалов и публикации одобряющих их комментариев.