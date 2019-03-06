Сотрудника «дочки» «Роскосмоса» уволили после слов о жителях хрущевок

Дочернее предприятие «Роскосмоса» «Агат» уволило своего сотрудника Станислава Жаркова из-за высказывания в соцсетях в отношении жителей хрущевок. Об этом сообщил глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко, передает корреспондент РБК.

«Отношения с работником прекращены по соглашению сторон. Данный работник покинул предприятие «Агат», — сказал он. Устименко добавил, что у сторон нет «ни претензий, ни вопросов».

Ранее Telegram-канал «Медиатехнолог» опубликовал скриншот комментария Жаркова, в котором он назвал жителей хрущевок «скотобазой». «Роскосмос» заявил, что слова чиновника изучит комиссия по этике, которая позднее рекомендовала уволить сотрудника. Его поведение сочли не соответствующим «высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли».