Глава Карелии объяснил эмоциональную переписку о закрытии яслей в Суоёки

Пресс-секретарь главы Карелии Артура Парфенчикова Марина Кабатюк объяснила РБК причины эмоционального ответа руководителя республики на просьбу местной жительницы Анны Власовой не закрывать детский сад в поселке Суоёки.

Согласно опубликованным на странице Власовой во «ВКонтакте» скриншотам, ее беседа с Парфенчиковым состоялась в начале сентября. Тогда жительница региона призвала главу республики возобновить работу детского сада и школы, которые были закрыты перед началом учебного года. При этом Парфенчиков заявил, что власти республики не могут открыть ясли для одного ребенка, и посоветовал Власовой «договариваться с бабушками» или «нанять няню, как все поступают». Также он сказал, что когда ребенку исполнится три года, то его можно будет возить в детский сад в райцентр Суоярви, находящийся примерно в 20 км от поселка, а пока пусть о нем заботятся его отец и деды.

После длительного общения в личных сообщениях, по словам Власовой, глава Карелии удалил ее из друзей, добавил в черный список и удалил всю переписку.

По заявлению Кабатюк, Парфенчиков извинился за эти высказывания. Она подчеркнула, что «никаких черных списков нет», и страница Парфенчикова открыта. «В настоящий момент Анна согласилась с апреля 2019 года, по достижении младшим ребенком возраста полутора лет, возить сына в Суоярви», — отметила пресс-секретарь.

Она также добавила, что предложение создать группу семейного типа в поселке Суоёки при поддержке правительства пока не нашло поддержки, так как не оказалось желающих.

Кабатюк также привела слова Парфенчикова, согласно которым он «всегда открыт и напрямую общается с жителями Карелии». «С Анной Власовой у меня было долгое общение, она была у меня в друзьях. Обращалась по разным вопросам. По теме садика в личной переписке общались около недели. Данные фразы вырваны из контекста большой переписки, в которой я пытался объяснить Анне причины закрытия детского сада и пути решения», — пояснил глава Карелии.

При этом он добавил, что после публикации Власовой в одном из пабликов фрагментов их переписки, он не сдержался и допустил эмоциональную реакцию, однако «был честен». По его словам, власти региона не могут открыть детский сад или ясли для одного-двух детей, как того требуют родители, которые отказались от подвоза своих детей в соседние населенные пункты.​ «Сейчас нужно отбросить эмоции и найти пути решения», — заключил глава Карелии.