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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 33 заразившихся COVID-19

Число жертв коронавируса в столице достигло 5530. На фоне роста числа госпитализированных с COVID-19 в Москве развернули временные госпитали в Сокольниках и Крылатском. В течение двух недель откроют еще два, сообщили источники РБК
Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве за последние сутки скончались 33 человека с коронавирусом, передает оперативный штаб. Всего с начала пандемии в городе умерли 5530 заразившихся COVID-19.

За день в столице выявили 3,3 тыс. новых заболевших, общее число инфицированных достигло 318,1 тыс. человек.

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Москве начался с 24 сентября — тогда было выявлено более 1 тыс. заболевших. 6 октября этот показатель достиг 4 тыс. человек.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, число госпитализированных с COVID-19 за сутки уже превысило 1 тыс. человек. В связи с этим 5 октября в столице открыли два временных госпиталя — в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское».

Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Несмотря на это, 7 октября около больницы в Коммунарке образовались очереди из скорых. По словам главврача Дениса Проценко, по состоянию на утро того дня на лечении в этом учреждении находились 645 пациентов, из которых 104 положили в реанимацию, 22 пациента были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

8 октября источники РБК, близкие к столичной мэрии, сообщили, что власти планируют развернуть еще два новых временных госпиталя. По информации источников, они будут открыты в течение двух недель на ВДНХ и в АТЦ «Москва» на Каширском шоссе.

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Автор
Виктория Полякова
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