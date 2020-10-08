В Москве за сутки умерли 33 заразившихся COVID-19

Число жертв коронавируса в столице достигло 5530. На фоне роста числа госпитализированных с COVID-19 в Москве развернули временные госпитали в Сокольниках и Крылатском. В течение двух недель откроют еще два, сообщили источники РБК

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве за последние сутки скончались 33 человека с коронавирусом, передает оперативный штаб. Всего с начала пандемии в городе умерли 5530 заразившихся COVID-19.

За день в столице выявили 3,3 тыс. новых заболевших, общее число инфицированных достигло 318,1 тыс. человек.

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Москве начался с 24 сентября — тогда было выявлено более 1 тыс. заболевших. 6 октября этот показатель достиг 4 тыс. человек.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, число госпитализированных с COVID-19 за сутки уже превысило 1 тыс. человек. В связи с этим 5 октября в столице открыли два временных госпиталя — в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское».