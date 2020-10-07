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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач больницы в Коммунарке объяснил очереди из скорых

Фото:Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Главный врач больницы в Коммунарке, принимающей пациентов с COVID-19, Денис Проценко сказал, что скопление автомобилей скорой помощи перед приемным отделением медучреждения можно объяснить числом новых случаев заражения коронавирусом. Так он прокомментировал появившиеся в социальных сетях фотографии очереди из скорых в Коммунарке.

«Да, в настоящий момент наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы», — сказал он, передает «РИА Новости».

По состоянию на утро 7 октября на лечении в Коммунарке находятся 645 пациентов, из них 104 в реанимации, сообщил он. «Если еще недавно тяжелых было не так много, то сейчас их количество растет. На данный момент у нас 22 пациента находятся на ИВЛ», — добавил Проценко.

Главврач напомнил о необходимости соблюдения мер против COVID-19, чтобы избежать верениц скорых у каждой больницы.

Материал дополняется
 

Автор
Елена Чернышова
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